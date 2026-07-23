Saqueos, censura y cifras bajo sospecha: el duro informe internacional sobre el manejo del régimen tras terremotos en Venezuela

El Miranda Center for Democracy publicó un informe preliminar con una revisión posterior a la crisis sobre la respuesta del régimen interino de Delcy Rodríguez a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela hace un mes. Y dejó una conclusión tajante: “Un régimen que le falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción”.
Según cifras oficiales citadas en el informe, el régimen reconoce (con información actualizada hasta el 19 de julio) 5.208 muertos, 16.740 heridos, 190 edificios colapsados y cerca de 18.000 personas que perdieron su vivienda.
No obstante, el reporte contrasta ese balance con estimaciones independientes. Una de ellas, la del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que calcula que hay más de 70% de probabilidad de que la cifra real de muertos supere los 10.000, mientras que organizaciones internacionales, junto con reportes ciudadanos, estiman unas 50.000 personas desaparecidas y pérdidas equivalentes a hasta el 9% del PIB venezolano.
Y es que el documento recuerda que las cifras oficiales del régimen han cambiado varias veces. El balance pasó de 589 muertos, reportados por Delcy Rodríguez el 26 de junio, a 1.450 el 28 de junio, según Jorge Rodríguez.
Posteriormente, el 13 de julio, la cifra ascendió a 4.561 fallecidos. Desde entonces, además, el número de heridos ha permanecido “congelado” en 16.740, lo que el informe interpreta como “una señal de que el registro de víctimas simplemente se dejó de contar”.
Es importante mencionar que este centro de estudios es presidido por el exalcalde venezolano David Smolansky. Está fundado y dirigido por figuras de la oposición venezolana y estrechamente vinculado al equipo de María Corina Machado.
Según su propia descripción, se presenta como el centro de mayor confianza en temas de seguridad y democracia en la región, generando impacto a través de investigación e incidencia al más alto nivel. Entre sus trabajos previos, publicaron una investigación que documenta cómo Venezuela transfirió petróleo a Cuba para financiar un sistema de represión respaldado por ese país.