Preocupación en España: Lamine Yamal sufrió lesión muscular en la pierna izquierda a menos de dos meses para el Mundial

El joven delantero del FC Barcelona Lamine Yamal sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, por la que se perderá el resto de la temporada, aunque el club azulgrana confía en que llegue al Mundial-2026.

El jugador sufre “una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda”, de la que será tratado de forma conservadora, informó el Barcelona este jueves en un comunicado.

“Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial”, añadió el club azulgrana.

El joven prodigio del Barcelona se lesionó el miércoles en el partido de Liga contra el Celta al patear un penal para marcar el gol de la victoria de su equipo 1-0.

Lamine Yamal ni siquiera celebró el tanto, sino que se tiró al suelo y pidió la ayuda de las asistencias con cara seria.

Tras el partido, el entrenador del Barça, Hansi Flick, se mostraba preocupado, pero remitía a las pruebas de este jueves.

“Creo que hay algo porque él se notó algo y creo que después del gol no habría dejado el campo sin motivo”, dijo tras el partido el técnico alemán.

“Espero que no sea muy grave, pero tenemos que esperar”, añadió.

El Barça, que lidera la Liga con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, tendrá que encarar las últimas seis jornadas de campeonato sin su delantero estrella.

Descartado para el final de Liga, los focos se centran en la presencia de Lamine Yamal en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

España tiene previsto concentrarse a finales de mayo, una vez que finalice la actual temporada liguera el 24 de mayo.

Siga leyendo: Lamine Yamal superó a Messi en un registro con el Barcelona, ¿de qué se trata?