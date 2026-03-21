“Mbappé está al 100%” para enfrentar el derbi ante Atlético de Madrid y el amistoso con Colombia

El DT del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, afirmó este sábado, víspera de un “ilusionante” derbi ante el Atlético de Madrid, que su estrella Kylian Mbappé está “al 100%, como demostró en Mánchester” ante el City en Champions.

El domingo 22 de marzo a las 3:00 p.m. hora de Colombia, se dará el choque que cerrará la 29ª fecha de LaLiga, el conjunto blanco y el equipo colchonero protagonizarán un derbi de la capital de España entre el segundo y el cuarto de la tabla, clasificados ambos esta semana a cuartos de final de la Liga de Campeones.

“Lo afrontamos con muchas ganas e ilusión. Sabemos que es un partido muy importante para nosotros por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por el gran ambiente que estamos viviendo en el estadio estos últimos partidos y por la ilusión que se ha creado”, afirmó Arbeloa.