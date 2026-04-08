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Barcelona mira a Colombia: Jhon Lucumí, la alternativa sorpresa para la zaga de Flick

El defensos colombiano empieza a ganar protagonismo en el radar del Barcelona ante las dificultades para cerrar el fichaje de Alessandro Bastoni de cara al próximo mercado.

  • Jhon Lucumí está en el radar del Barcelona español. FOTO @BolognaFC1909en
    Jhon Lucumí está en el radar del Barcelona español. FOTO @BolognaFC1909en
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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El técnico Hansi Flick continúa evaluando opciones para reforzar la zaga del Barcelona de cara a la próxima temporada, y en ese escenario el nombre del defensor colombiano Jhon Lucumí ha empezado a tomar fuerza como alternativa real en el mercado.

Ante las complicaciones para concretar el fichaje del italiano Alessandro Bastoni, el club azulgrana ha comenzado a valorar otras opciones más accesibles económicamente. Lucumí, actualmente en el Bologna, aparece como un perfil interesante por su rendimiento constante en la Serie A, donde ya acumula cerca de 150 partidos en la élite del fútbol italiano.

El colombiano, formado en el Deportivo Cali y con paso previo por el Genk, ha sido vinculado en el pasado con clubes de la Premier League como Aston Villa, Bournemouth y Sunderland, lo que refleja el creciente interés internacional por su nivel competitivo.

En términos de mercado, la operación por Bastoni resulta mucho más costosa, con una valoración cercana a los 70 millones de euros, mientras que Lucumí estaría tasado en alrededor de 25 millones. Además, el defensor del Inter de Milán se acerca a los 300 partidos con su club, aunque su reciente bajón en la valoración de mercado ha abierto la puerta a una posible salida en el próximo verano.

En contraste, el colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, con una valorización en ascenso que lo ha llevado a un incremento significativo desde su llegada a Italia. Bologna, por su parte, no vería con malos ojos una venta cercana a los 30 millones de euros, y la situación contractual del jugador podría facilitar una negociación en el corto plazo.

Sin embargo, el interés del Barcelona también está condicionado por su historial reciente con defensores colombianos. En el pasado, el club contó con Yerry Mina y Jeison Murillo, ambos con pasos breves y de poca continuidad en el equipo catalán, pese a sus diferentes contextos de llegada.

Actualmente, el plantel defensivo del Barça cuenta con figuras como Pau Cubarsí, Eric García, Ronald Araújo y Andreas Christensen, quien además podría dejar un cupo libre en caso de no renovar su contrato.

En ese contexto, Lucumí aparece como una opción viable dentro de la planificación deportiva del club, especialmente por su proyección, costo y regularidad en una liga altamente competitiva como la Serie A, lo que lo mantiene en la órbita del conjunto azulgrana de cara al próximo mercado.

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