Colombianos campeones este año en el fútbol europeo: ¿se sumarán Muñoz y Lerma?

La temporada 2025/26 del fútbol en Europa consolidó a varios jugadores cafeteros como jugadores de élite. Luis Díaz y Luis Javier Suárez respondieron con creces en el Bayern Múnich y el Sporting de Lisboa, respectivamente. Era la primera temporada de ambos en estos equipos, pero solamente uno pudo alzar títulos: Luis Díaz. El delantero guajiro que arribó al fútbol alemán tras su paso por Liverpool, se ganó el cariño de la hinchada del Gigante de Baviera inmediatamente. Sus más de 40 aportaciones en goles en todas las competiciones aportaron para que el Bayern consiguiera tres títulos en la temporada y llegara a semifinales de la Champions League. Los trofeos que levantó Díaz en el fútbol germánico esta temporada fueron: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania. Cabe destacar que en la temporada anterior ganó la Premier League con Liverpool, siendo así el único futbolista criollo en conseguir la Premier y Bundesliga de manera consecutiva. Conozca: ¿Se va Falcao de Millonarios? Esto dijo ‘El Tigre’ tras eliminación de Millonarios de Sudamericana

Richard Ríos, otro de los que tuvo temporada debut en su equipo, se alzó con la Supercopa de Portugal a inicio de temporada. El volante antioqueño llegó al Benfica por 27 millones de euros desde el Palmeiras de Brasil. En la final de la Supercopa local derrotó al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, quien finalizó como goleador del fútbol luso con 28 dianas. Luis Quintero, futbolista de raíces colombianas, fue campeón de la Copa de Portugal con el Torreense. En el fútbol turco, destacó Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla al conseguir el bicampeonato de la Superliga de Turquía. El defensor central vallecaucano se convirtió en uno de los pilares del equipo, siendo capitán asignado en varios compromisos. Yaser, por su parte, se vio afectado por las lesiones y no pudo sobresalir como se esperaba. Jugarán Champions League la próxima temporada con el gigante turco.

Wilmar Barrios y Jhon Jader Durán ofician como campeones de la Liga Premier de Rusia. Barrios jugó la totalidad de partidos del Zenit (30) en el campeonato soviético. Mientras que Jhon Jader, principalmente por temas extracancha, no vio muchos minutos y apenas aportó un gol para la obtención del título. Durán ya no forma parte del plantel del Zenit. Por último, Alejandro Piedrahita, extremo vallecaucano de 23 años, ganó la Copa de Bulgaria con el CSKA Sofía. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se pueden unir al listado si ganan este miércoles 27 de mayo la UEFA Conference League. Lea también: Alejandro Piedrahita, el colombiano campeón en el fútbol de Bulgaria

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