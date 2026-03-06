Debut de James en la MLS está en veremos: técnico del Minnesota United confirmó que el colombiano sufrió un problema

Tras soportar el frío gélido de Minnesota, se esperaba que el turno del zurdo de Cúcuta llegara el sábado en la calurosa Nashville (Tennessee), en un duelo que arrancará a las 8:30 p.m. (hora de Colombia). Sin embargo, Cameron Knowles, entrenador de The Loons, aguó la fiesta este viernes al informar que la presencia de James “es cuestionable” porque no terminó el entrenamiento del jueves debido a que “sufre una contusión”.

Knowles no especificó la causa de la lesión ni la parte del cuerpo donde se produjo. La noticia puede ser crítica para el exmediapunta del Real Madrid, de 34 años, que no tiene tiempo que perder cuando por delante solo tiene 13 partidos asegurados con el United.

Su contrato finaliza en junio, mes del arranque de la Copa del Mundo de Norteamérica, y su continuidad hasta el final de temporada de la MLS en diciembre depende de que Minnesota ejerza la opción de la que dispone.

James, que fue presentado a la afición un mes atrás, había estado ultimando su puesta a punto física y su adaptación con sus compañeros del United, que sin él suman cuatro puntos en las dos primeras fechas.