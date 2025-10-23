x

“Vamos a llegar al clásico con la ilusión y la determinación de buscar en el campo lo que esperan de nosotros”: Diego Arias

Nacional no podrá contar con Marlos Moreno para el clásico por expulsión y Alfredo Morelos por la sanción. Así prepara el duelo ante Medellín.

  • El técnico Diego Arias está satisfecho con la disposición de los jugadores de Nacional desde su llegada al banco verde. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El técnico Diego Arias está satisfecho con la disposición de los jugadores de Nacional desde su llegada al banco verde. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 13 horas
bookmark

El técnico Diego Arias se mostró satisfecho por la respuesta de los jugadores de Atlético Nacional dieron en el campo y por el paso a la semifinal de la Copa Betplay, algo que le permite a los verde llegar muy motivados al Clásico del domingo.

“En general felicitaciones para todo el equipo porque se hizo un buen partido, luego de la expulsión se tuvo que hacer un esfuerzo mayor, pero logramos generar acciones de peligro sobre el arco rival. En el escenario complejo los jugadores respondieron bien y logramos una importante victoria y el paso a la semifinal”, comentó en rueda de prensa Arias.

Le puede interesar: Nacional, con Marino llorando y Cardona expulsado, venció al Once Caldas y se metió en semifinales de Copa Betplay

De igual manera, sostuvo que “representamos un club que tiene que ir al frente sin importar la cancha, el rival o las condiciones, por eso siempre vamos a buscar atacar y ganar, claramente no podemos hacer eso dejando de lado el tema de defender sin importar la posición de cada uno, la edad o el rol que se cumpla cada jugador, porque Nacional siempre tiene que llegar a una cancha o estadio a buscar la victoria”.

Sobre el desarrollo del partido ante Once Caldas, Arias mencionó que “el equipo reflejo un compromiso en diferentes fases, con cambios de velocidad y con entrega en todas las líneas. Todos los jugadores tienen una disposición enorme para crecer en conjunto, y en varios sentidos creo que lo vamos logrando, siempre hay cosas para mejorar, y vamos a llegar al clásico con la ilusión y determinación para reflejar en el campo todo lo que la gente espera de nosotros”.

Al ser cuestionado por el rendimiento de jugadores como Marino Hinestroza, Marlos Moreno y Edwin Cardona, el entrenador mencionó que “son jugadores que aportan mucho al equipo, porque no solo es un pase gol, un gol, o regates para llegar al gol, sino que hay muchos otros momentos en los que aportan en defensa, en recuperaciones y en otras acciones que son importantes para el equipo. Soy sincero con los jugadores, cuándo no hacen las cosas bien y también cuando lo hacen, para nosotros no es rendimiento cuando fallan en la última acción, eso es un error en ejecución, pero nada tiene que ver con el rendimiento”.

Nacional no podrá contar para el Clásico Paisa del domingo con Marlos Moreno, quien debe una fecha de suspensión (tarjeta roja) y Alfredo Morelos, quien debe aún una semana de la sanción que le impuso Dimayor.

Siga leyendo: Otra insólita sanción a Nacional, en la que los castigados serían los hinchas del Medellín

Preguntas sobre la nota:

¿Cuál es la situación de Alfredo Morelos en Nacional?
El delantero sigue sancionado y no podrá actuar en el clásico paisa de este fin de semana.
¿Qué jugadores destacó Diego Arias tras la victoria ante Once Caldas?
El técnico resaltó a Marino Hinestroza, Edwin Cardona y al grupo por su compromiso y esfuerzo colectivo.
¿Cuándo se juega el clásico paisa 2025 entre Nacional y Medellín?
El partido se disputará el domingo en el estadio Atanasio Girardot, con ambas hinchadas a la expectativa.

