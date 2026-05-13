Hugo Rodallega le envía mensaje a Néstor Lorenzo de cara al Mundial: “siempre he pensado en la Selección”

Luego de una noche de ensueño en donde lideró a Independiente Santa Fe y superó los 300 goles en su carrera, el delantero Hugo Rodallega dio unas declaraciones luego del partido ante América de Cali y le envió un mensaje al seleccionador Néstor Lorenzo.

El atacante de 40 años fue el protagonista de la llave de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I entre cardenales y diablos, marcando tres goles y colocando una asistencia para engalanar el 4-0 con el equipo bogotano que sigue en competencia.

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Además de este aporte en el marcador, Rodallega alcanzó una importante marca individual y, tras sus anotaciones en los minutos 33, 45+1 y 84, no solo llegó a la cifra de los 300 goles en su carrera, sino que la superó y ahora 302 dianas lo tienen como uno de los máximos artilleros colombianos en la historia. Además, está en disputa en la tabla de goleadores de la liga actual.

En medio de este escenario donde el vallecaucano salió de El Campín como la figura del partido, el futbolista fue indagado sobre varios aspectos y ante los micrófonos de Win Sports desmintió rumores sobre supuestos problemas internos en el plantel. Aseguró que el grupo se mantenía unido, además de que las especulaciones sobre un “camerino roto” eran recibidas con risas internas, demostrando la cohesión que hoy los tiene peleando por el título.

Dejando de lado el tema de la liga local, al delantero se le preguntó sobre el deseo de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia, a lo que el atacante aprovechó y le envió un mensaje al entrenador Lorenzo.