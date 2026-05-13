Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Hugo Rodallega le envía mensaje a Néstor Lorenzo de cara al Mundial: “siempre he pensado en la Selección”

El atacante de Independiente Santa Fe superó los 300 goles en su carrera y aún mantiene la ilusión de estar en el combinado nacional. Esto dijo.

  • Hugo Rodallega superó los 300 goles en su carrera y aún mantiene la esperanza de ser convocado por Néstor Lorenzo. Fotos: Colprensa
    Hugo Rodallega superó los 300 goles en su carrera y aún mantiene la esperanza de ser convocado por Néstor Lorenzo. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Luego de una noche de ensueño en donde lideró a Independiente Santa Fe y superó los 300 goles en su carrera, el delantero Hugo Rodallega dio unas declaraciones luego del partido ante América de Cali y le envió un mensaje al seleccionador Néstor Lorenzo.

El atacante de 40 años fue el protagonista de la llave de cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I entre cardenales y diablos, marcando tres goles y colocando una asistencia para engalanar el 4-0 con el equipo bogotano que sigue en competencia.

Lea también | La ruta hacia la final se aprieta: Nacional y Santa Fe aguardan por sus rivales en semifinales

Además de este aporte en el marcador, Rodallega alcanzó una importante marca individual y, tras sus anotaciones en los minutos 33, 45+1 y 84, no solo llegó a la cifra de los 300 goles en su carrera, sino que la superó y ahora 302 dianas lo tienen como uno de los máximos artilleros colombianos en la historia. Además, está en disputa en la tabla de goleadores de la liga actual.

En medio de este escenario donde el vallecaucano salió de El Campín como la figura del partido, el futbolista fue indagado sobre varios aspectos y ante los micrófonos de Win Sports desmintió rumores sobre supuestos problemas internos en el plantel. Aseguró que el grupo se mantenía unido, además de que las especulaciones sobre un “camerino roto” eran recibidas con risas internas, demostrando la cohesión que hoy los tiene peleando por el título.

Dejando de lado el tema de la liga local, al delantero se le preguntó sobre el deseo de vestir nuevamente la camiseta de la Selección Colombia, a lo que el atacante aprovechó y le envió un mensaje al entrenador Lorenzo.

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país. Lo he hecho con orgullo”, respondió Rodallega.

El delantero cardenal subrayó que, a pesar de su edad, sigue aportando al fútbol colombiano y mantiene la esperanza de ser tenido en cuenta. “Siempre he pensado en la Selección, pero también he sido muy respetuoso de las decisiones que se toman”, aludió el futbolista, agregando que se considera “un colombiano más que aspira a estar ahí”, refiriéndose a la Copa del Mundo.

Tras la noche mágica de Rodallega, Santa Fe avanzó a las semifinales y espera el rival entre el ganador de la llave entre Junior de Barranquilla y Once Caldas de Manizales.

Su mensaje respecto a la Selección se da en un momento donde el entrenador pasó una lista de 55 preseleccionados al Mundial que no se hizo pública y que mantiene la incertidumbre sobre quienes vestirán el uniforme tricolor en el máximo torneo de selecciones que se realizará en Norteamérica.

Siga leyendo | “Muchos fueron llamados para ser vendidos”: Hugo Rodallega arremetió contra Pékerman por convocatorias a la Selección

Temas recomendados

Selección Colombia
Fútbol colombiano
Independiente Santa Fe
Liga BetPlay
Fútbol
Mundial 2026
Mundial
mundiales
Colombia
Bogotá
Néstor Lorenzo
Hugo Rodallega
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos