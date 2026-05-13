Colombia crea la primera regulación para explotar hidrógeno blanco con permisos de 30 años

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de transición energética al presentar un proyecto de resolución que busca definir las reglas para explorar y explotar hidrógeno blanco en Colombia.
La propuesta fue anunciada durante la quinta edición del Congreso Internacional de Hidrógeno por Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, quien explicó que el objetivo es construir un marco regulatorio para el desarrollo de esta fuente no convencional de energía renovable.
La noticia es histórica. Hay que recordar que en 2025 la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reportó hallazgos en pozos de Boyacá y la Cordillera Oriental con concentraciones de hasta 36.110 ppm, convirtiendo al país en pionero regional en el trabajo con este energético.