hace 2 horas bookmark Guardar share Compartir Messenger Whatsapp Linkedin Indignación en Rionegro tras disparo policial que mató al perro Tigre en el barrio La Convención

hace 2 horas

2026-05-13 11:49:41

Un perro llamado Tigre murió en Rionegro, Antioquia, durante un operativo policial en el barrio La Convención en el que se intentaba capturar a un habitante de calle que amenazaba transeúntes con un machete. El hecho desató un plantón nocturno de vecinos indignados y llevó a la Policía de Antioquia a abrir una investigación disciplinaria para determinar si el uso de la fuerza fue proporcional....