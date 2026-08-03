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Roma acelera por Gustavo Puerta, que ya confesó cuál es su mayor sueño

Tras brillar con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, el volante antioqueño espera dar el salto a un club que dispute competiciones europeas.

  • En la imagen aparece Gustavo Puerta durante el Mundial 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    En la imagen aparece Gustavo Puerta durante el Mundial 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El Mundial de 2026 marcó un antes y un después en la carrera de Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano aprovechó la confianza del técnico Néstor Lorenzo para consolidarse como una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia y ahora su futuro parece estar cada vez más cerca de un equipo protagonista en Europa.

El volante llegó a la Copa del Mundo luego de conseguir el ascenso a la primera división de España con el Racing de Santander y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del combinado nacional. Su rendimiento fue tan convincente que logró adueñarse de un puesto en el equipo titular por encima de Richard Ríos, confirmando que está preparado para competir en la élite.

Además de sus actuaciones, Puerta dejó un mensaje importante para el fútbol colombiano: jugar en una segunda división europea no impide tener un lugar protagónico en la Selección si el rendimiento deportivo respalda la convocatoria.

El gran sueño: conquistar la Champions League

En conversación con El Espectador, el futbolista confesó que su gran objetivo es dar el salto a un club que dispute los principales torneos continentales.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”, afirmó el mediocampista.

El colombiano también reconoció que las versiones sobre un posible traspaso son consecuencia del gran momento que atraviesa y aseguró que espera tomar la mejor decisión para continuar creciendo en su carrera.

Roma toma ventaja en la carrera por su fichaje

El excelente nivel mostrado tanto en Racing de Santander como en la Selección Colombia despertó el interés de varios clubes importantes del continente.

Entre ellos aparecen la Roma, el Inter de Milán y el Bayern Múnich, mientras que el Bayer Leverkusen, propietario de sus derechos deportivos, sigue atento a la evolución del jugador.

Actualmente, el conjunto italiano sería el equipo que más interés ha mostrado en ficharlo y estaría preparando una oferta para convencer al Racing de Santander. Sin embargo, el club español no estaría dispuesto a negociar a una de sus principales figuras por menos de 20 millones de euros.

Por su parte, el Porto, que también había seguido al colombiano durante los últimos meses, habría decidido retirarse de la carrera al priorizar otras opciones para reforzar su plantilla.

Un futuro lleno de posibilidades

Aunque los rumores de mercado continúan creciendo, el Bayer Leverkusen mantiene una posición determinante al conservar los derechos deportivos del mediocampista. El club alemán incluso podría reincorporarlo para afrontar la próxima edición de la Europa League, por lo que todas las alternativas permanecen abiertas.

Lo cierto es que Gustavo Puerta atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de consolidarse en la Selección Colombia durante el Mundial y demostrar su capacidad para competir al máximo nivel, el volante parece listo para dar el siguiente paso. Su gran meta ya está definida: vestir la camiseta de un gigante europeo y cumplir el sueño de disputar —y conquistar— la Champions.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el gran objetivo de Gustavo Puerta para la próxima etapa de su carrera?
El mediocampista quiere fichar por un club grande de Europa, disputar la UEFA Champions League y cumplir el sueño de conquistar ese torneo, además de seguir ganando títulos con la Selección Colombia.
¿Qué clubes han sido relacionados con Gustavo Puerta en el mercado de fichajes?
Roma, Inter de Milán y Bayern Múnich han sido vinculados con el colombiano, mientras que el Bayer Leverkusen, dueño de sus derechos deportivos, sigue atento a su futuro.
¿Por qué Gustavo Puerta aumentó su valor en el mercado europeo?
Gracias a su destacado rendimiento con el Racing de Santander, al que ayudó a conseguir el ascenso, y a sus sobresalientes actuaciones con la Selección Colombia en el Mundial de 2026, donde se ganó un lugar como titular.

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