Roma acelera por Gustavo Puerta, que ya confesó cuál es su mayor sueño

El Mundial de 2026 marcó un antes y un después en la carrera de Gustavo Puerta. El mediocampista colombiano aprovechó la confianza del técnico Néstor Lorenzo para consolidarse como una de las grandes revelaciones de la Selección Colombia y ahora su futuro parece estar cada vez más cerca de un equipo protagonista en Europa.
El volante llegó a la Copa del Mundo luego de conseguir el ascenso a la primera división de España con el Racing de Santander y terminó convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del combinado nacional. Su rendimiento fue tan convincente que logró adueñarse de un puesto en el equipo titular por encima de Richard Ríos, confirmando que está preparado para competir en la élite.