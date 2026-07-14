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Con Franco Armani y Juan José Córdoba a la cabeza, estos son los mejores fichajes del fútbol colombiano hasta el momento

Figuras como Franco Aramni y Juan José Córdoba llegan a los equipos antioqueños, sin embargo, no son los únicos movimientos importantes de la Liga Betplay de cara al segundo semestre de 2026

  • Franco Armani (Atlético Nacional) y Juan José Córdoba (DIM), son dos de los fichaje más importantes del FPC. FOTO: Instagram francoarmai34 y cordoba_703
    Franco Armani (Atlético Nacional) y Juan José Córdoba (DIM), son dos de los fichaje más importantes del FPC. FOTO: Instagram francoarmai34 y cordoba_703
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 9 horas
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El mercado de jugadores en el fútbol profesional colombiano empieza a tomar protagonismo en estos últimos días, donde la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 llega a su ocaso y comienza la pretemporada de los equipos cafeteros para enfrentar el torneo local. Los clubes más grandes, como los de menor jerarquía, no paran de sondear futbolistas para nutrir sus planteles.

Franco Armani es sin duda alguna el nombre más rimbombante hasta el momento en los fichajes del FPC. Su vuelta a Atlético Nacional con 39 años de edad tiene un significado más allá de lo futbolístico. El argentino es el jugador con más títulos ganados en la historia del club paisa con 13 galardones, los mismos que el asistente técnico actual, Alexis Henríquez. Armani llega inicialmente por un año y es uno de esos “jugadores ancla” que mencionó en su momento el director deportivo, Víctor Marulanda.

Pero la novedad en el pórtico verdolaga no es solamente el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. La salida de Harlem “Chipi Chipi” Castillo hacia Gimnasia y Esgrima de La Plata es un hecho, mientras que del otro arquero que quedaría tras la posible salida de David Ospina, Kevin Cataño, se rumorea un probable préstamo hacia Internacional de Bogotá.

La defensa del conjunto verdolaga también es uno de los objetivos a reforzar por parte de la directiva, por ello, durante la semana se iniciaron conversaciones con Jeisson Quiñones, jugador vallecaucano del Yokohama Marinos de Japón.

En el otro equipo paisa, el Deportivo Independiente Medellín, las salidas de los jugadores Francisco Chaverra para Millonarios, Leyser Chaverra al Deportivo Cali y Francisco Fidryzewski al Junior de Barranquilla abrieron las vacantes para las llegadas de Joaquín Varela, Juan José Córdoba y Gonzalo Paiva. El Medallo negocia con Jeison Medina, jugador de Liga de Quito de Ecuador. Por último, la cesión desde Boca Juniors del argentino Agustín Martegani, le dará al DIM profundidad y calidad en el mediocampo.

Águilas Doradas, el otro club antioqueño en primera división, tuvo la venta de Jorge Rivaldo Pinto por 1,2 millones de euros al Athletico Paranaense de Brasil, mientras que a su pórtico llegará un nuevo guardián, Jorge Soto, quien llega como agente libre desde el América de Cali. El cuadro escarlata poco y nada se movió en cuanto a incorporaciones, pero llegó a un acuerdo con el Torreense de Portugal para ceder por un año al canterano Joel Romero, jugador de 20 años de edad y que tiene proyección de Selección Colombia.

Millonarios se hizo con los servicios de tres jugadores que pueden aumentar el nivel de su plantilla. El director técnico de los embajadores, Fabián Bustos, de la mano del director deportivo argentino, Ariel Michaloutsos, cerró al goleador del campeonato anterior, Andrey Estupiñán, desde el pasto, a Jhomier Guerrero, proveniente del Junior de Barranquilla, y a Juan David Cuesta, quien llega desde Once Caldas.

El blanco blanco de Manizales tiene acuerdo de palabra con Andrés Colorado.

Lea también: Quintero respondió a críticas por celebración tras el Mundial: “¿Te pido permiso para reunirme con mi familia?”

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¿Qué jugadores busca incorporar Atlético Nacional además de Franco Armani?
Además del arquero argentino, Atlético Nacional busca reforzar su defensa. La noticia indica que el club inició conversaciones con Jeisson Quiñones, defensor del Yokohama Marinos de Japón, aunque no se informa si la negociación está cerca de concretarse.
¿Qué refuerzos ha confirmado Deportivo Independiente Medellín para la nueva temporada?
El DIM incorporó a Joaquín Varela, Juan José Córdoba y Gonzalo Paiva para cubrir las salidas de Francisco Chaverra, Leyser Chaverra y Francisco Fidryzewski. Además, el club negocia el fichaje de Jeison Medina, actualmente en Liga de Quito, aunque ese acuerdo todavía no ha sido confirmado.
¿Cuál fue la venta más importante de Águilas Doradas en este mercado de fichajes?
La transferencia más destacada fue la de Jorge Rivaldo Pinto al Athletico Paranaense de Brasil por 1,2 millones de euros. Es la operación económica más relevante mencionada en la noticia para un club del fútbol colombiano.

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