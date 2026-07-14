Con Franco Armani y Juan José Córdoba a la cabeza, estos son los mejores fichajes del fútbol colombiano hasta el momento

El mercado de jugadores en el fútbol profesional colombiano empieza a tomar protagonismo en estos últimos días, donde la Copa Mundial de la FIFA de Norteamérica 2026 llega a su ocaso y comienza la pretemporada de los equipos cafeteros para enfrentar el torneo local. Los clubes más grandes, como los de menor jerarquía, no paran de sondear futbolistas para nutrir sus planteles.

Franco Armani es sin duda alguna el nombre más rimbombante hasta el momento en los fichajes del FPC. Su vuelta a Atlético Nacional con 39 años de edad tiene un significado más allá de lo futbolístico. El argentino es el jugador con más títulos ganados en la historia del club paisa con 13 galardones, los mismos que el asistente técnico actual, Alexis Henríquez. Armani llega inicialmente por un año y es uno de esos “jugadores ancla” que mencionó en su momento el director deportivo, Víctor Marulanda.

Pero la novedad en el pórtico verdolaga no es solamente el campeón del mundo con Argentina en Catar 2022. La salida de Harlem “Chipi Chipi” Castillo hacia Gimnasia y Esgrima de La Plata es un hecho, mientras que del otro arquero que quedaría tras la posible salida de David Ospina, Kevin Cataño, se rumorea un probable préstamo hacia Internacional de Bogotá.