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Fede Valverde se vistió de héroe y anotó el empate de Uruguay ante Inglaterra

Tras el juego disputado en Wembley, el elenco sudamericano se alistará para jugar el martes contra Argelia, desde la 1:30 p.m.

  • Uruguay iniciará en el Mundial en el Grupo H del Mundial 2026 junto a las selecciones de España, Cabo Verde y Arabia Saudita. FOTO X-SELECCIÓN URUGUAY
    Uruguay iniciará en el Mundial en el Grupo H del Mundial 2026 junto a las selecciones de España, Cabo Verde y Arabia Saudita. FOTO X-SELECCIÓN URUGUAY
Agencia AFP
hace 2 horas
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Un gol de penal de Fede Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en un amistoso en el estadio londinense de Wembley, preparatorio al Mundial para ambas selecciones.

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal a Federico Viñas que transformó Valverde.

Uruguay, que debutará en el Mundial el 15 de junio ante Arabia Saudita, se tomó una pequeña revancha en el templo del fútbol inglés de la derrota en el amistoso de noviembre en Florida contra Estados Unidos (5-1).

En un partido que parecía condenado a un empate sin goles y que carecía de muchas ocasiones, llegó primero el tanto de White, tras un córner, en una jugada en la que Uruguay reclamó falta de Adam Wharton a José María Giménez.

Vea: Videos: Primer hat-trick de Valverde, ¿punto de inflexión para el Real Madrid?

“Nosotros creamos poco peligro e Inglaterra no creó más que nosotros. La diferencia es que ellos tuvieron muchas más pelotas para intentar atacar y nosotros tuvimos menos”, señaló el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, al final del partido.

“El equipo físicamente hizo un esfuerzo muy grande. El hecho de que no se haya desnivelado el marcador tuvo que ver con un gran esfuerzo físico para recuperar la pelota”, dijo.

“Es verdad que en el último tercio del partido fuimos logrando igualarlo un poco más al trámite y después del gol de ellos, también obligados por la necesidad de empatar, tuvimos un cierto predominio, que se extendió después del uno a uno”, resumió Bielsa.

El técnico incluyó en la alineación al guardameta Fernando Muslera, de 39 años, y al atacante Agustín Canobbio, de 27, que volvían a la selección.

Lesión de Piquerez

Uruguay perdió al inicio del partido al lateral izquierdo Joaquín Piquerez, que tuvo que abandonar el césped en camilla tras una entrada de Noni Madueke. En su lugar entró Giménez en el minuto 16.

En esos primeros minutos, Inglaterra se hizo con la posesión sin crear grandes ocasiones.

Uruguay, mientras tanto, esperaba su oportunidad y su primera llegada clara llegó en el minuto 26 con un disparo desde fuera del área de Canobbio, que se fue muy alto.

Aficionados del Leeds United, club en el que Bielsa estuvo entre 2018 y 2022, acudieron a Wembley con pancartas de apoyo al entrenador argentino, que dejó un gran recuerdo en el club inglés.

Para Bielsa, en comparación con la derrota de noviembre en Estados Unidos, Uruguay fue “un equipo más compacto, más aguerrido y con cierta capacidad de elaboración de juego por los costados”.

Siga leyendo: Las redes sociales no perdonaron y con memes reaccionaron a la derrota de Colombia ante Croacia

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