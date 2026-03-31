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Entrenador de Portugal dice que duelo contra Colombia es un “termómetro” para lo que quieren mostrar en el Mundial

Roberto Martínez, director técnico de Portugal, elogió a Colombia pese a la doble derrota en los amistosos con Croacia y Francia. Esto fue lo que dijo.

  • Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, destacó al conjunto Tricolor, el cual enfrentará en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y selección Colombia
    Roberto Martínez, director técnico de la Selección de Portugal, destacó al conjunto Tricolor, el cual enfrentará en la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. FOTO: Getty y selección Colombia
  • El director técnico de Portugal, Roberto Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
    El director técnico de Portugal, Roberto Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
  • Cristiano Ronaldo y varios de sus compañeros de la selección. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
    Cristiano Ronaldo y varios de sus compañeros de la selección. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal por el Grupo K se consolida como el evento con mayor interés de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa Norteamérica 2026. Un equipo cafetero con James y Lucho Díaz vs. “la banda” de Cristiano Ronaldo.

Le puede interesar: Colombia ya conoce a su tercer rival: Congo venció a Jamaica y completó el Grupo K del Mundial

Los reportes de boletería confirmaron desde un principio que este compromiso superó en solicitudes a la inauguración y a la gran final del certamen, siendo el más atractivo de la primera fase de la cita mundialista.

El partido se disputará el próximo 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida, ciudad donde las condiciones climáticas de humedad y calor serán factores determinantes para ambos conjuntos. Además, es el último de los tres juegos de esta fase.

Declaraciones de Roberto Martínez en Norteamérica: adaptación logística y análisis del rival

Durante su gira de preparación por México y Estados Unidos, el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, analizó en una rueda de prensa la relevancia del duelo con Colombia tras empatar 0-0 contra el equipo mexicano.

El estratega destacó su vínculo histórico con el fútbol colombiano a través de su experiencia profesional previa.

“He hablado muchas veces y he dicho que tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó mucho a mí, trabajé con Hugo Rodallega un tiempo en la Premier League. Fue descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo, la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son de mucha confianza en su capacidad individual”, afirmó Martínez.

El director técnico de Portugal, Roberto Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
El director técnico de Portugal, Roberto Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal

Contó además que optó por realizar la preparación de su selección en territorio americano para habituarse a los desplazamientos y husos horarios del torneo. Martínez subrayó que permanecer en Europa habría sido un error estratégico frente a las complejidades que presentará la cita mundialista en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

“Venir a México era muy importante para preparar muchos más conceptos que van a ser complejos durante el Mundial, pudimos habernos quedado en Portugal y jugar los partidos en casa, pero era un error. Acá tuvimos que cambiar de horario, coger aviones y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial. Dentro de eso está Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores, sino por la organización que tiene. Será un ámbito exigente en Miami, un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”, explicó el técnico.

¿Un partido que será “termómetro” para la clasificación a las finales?

Como se mencionó, ambas naciones comparten el Grupo K en el Mundial, con la selección de Uzbekistán y la República del Congo, que venció este martes 31 de marzo a Jamaica y se metió a la cita mundialista.

Para el cuerpo técnico portugués, este duelo será el indicador principal del nivel competitivo que podrán sostener durante el resto de la competencia internacional, ya que muchos creen que tanto Portugal como Colombia pasarán a la siguiente fase.

Cristiano Ronaldo y varios de sus compañeros de la selección. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal
Cristiano Ronaldo y varios de sus compañeros de la selección. FOTO: Tomada de redes sociales @selecaoportugal

“Esperamos que sea un partido que nos prepare muy bien a las dos selecciones. Para Portugal el partido ante Colombia y para Colombia el partido ante Portugal, será un partido donde se puede medir mucho de lo que la selección pueda hacer en el Mundial”, concluyó Martínez.

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