Entrenador de Portugal dice que duelo contra Colombia es un “termómetro” para lo que quieren mostrar en el Mundial

El enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Portugal por el Grupo K se consolida como el evento con mayor interés de la fase de grupos de la Copa Mundial de la Fifa Norteamérica 2026. Un equipo cafetero con James y Lucho Díaz vs. “la banda” de Cristiano Ronaldo.
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Los reportes de boletería confirmaron desde un principio que este compromiso superó en solicitudes a la inauguración y a la gran final del certamen, siendo el más atractivo de la primera fase de la cita mundialista.
El partido se disputará el próximo 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en el Hard Rock Stadium, de Miami, Florida, ciudad donde las condiciones climáticas de humedad y calor serán factores determinantes para ambos conjuntos. Además, es el último de los tres juegos de esta fase.