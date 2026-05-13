Simón García: del “está muy biche” a héroe de Nacional en el 7-1

“Que debe jugar Haydar”. “Que Simón García está muy biche”. “Que se equivoca mucho”. “Que Nacional necesita otro central”. Las críticas le cayeron encima antes incluso de consolidarse. Como si en el fútbol colombiano no existiera espacio para el error cuando se tienen apenas 21 años y la responsabilidad de defender la camiseta más exigente del país. Pero el 7-1 sobre Internacional de Bogotá tuvo algo de reivindicación para Simón García: un doblete, solidez defensiva y la sensación de que Atlético Nacional puede estar viendo crecer a uno de los zagueros con más proyección del fútbol colombiano.
No significa que haya dejado de equivocarse. Ningún central joven deja de hacerlo de un día para otro. Pero sí fue una noche que puede marcar un punto de quiebre en su confianza, en esa relación compleja que muchas veces existe entre la hinchada y los futbolistas jóvenes que intentan abrirse camino en un club gigante.