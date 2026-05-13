Protestas en Rionegro tras muerte del perro Tigre durante procedimiento policial

En el municipio de Rionegro, Antioquia, continúan las reacciones por un procedimiento policial realizado en el barrio La Convención que terminó con la muerte de un perro llamado Tigre. El caso, ocurrido el pasado lunes, derivó en manifestaciones de algunos habitantes del sector, quienes salieron con carteles y arengas para pedir explicaciones sobre la actuación de los uniformados. Según información conocida por las autoridades, la intervención se produjo luego de que varios ciudadanos alertaran sobre un hombre, señalado de intimidar a transeúntes con un machete. Al llegar al lugar, los policías intentaron controlar la situación y realizar la captura del sujeto por el presunto delito de violencia contra servidor público. Entérese: Policía le disparó a un perro que lo atacó y el barrio se levantó a protestar, pasó en Rionegro

Durante el procedimiento, el perro, que, de acuerdo con las autoridades, era de una raza considerada potencialmente peligrosa, habría atacado primero a un ciudadano y posteriormente mordido a uno de los uniformados en las extremidades inferiores. En medio de la reacción para controlar el ataque y proteger la integridad de los presentes, uno de los policías accionó su arma de dotación contra el animal, causándole la muerte en el sitio.

El hecho provocó indignación entre varios vecinos del sector, quienes realizaron un plantón nocturno asegurando que Tigre actuaba en defensa de su dueño y que existían otras alternativas para controlar la situación sin causar la muerte del canino.