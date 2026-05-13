Ospina vs. Quintero: ¿quién puede pedirles renuncia a los interventores de las EPS?

En un “enfrentamiento” en redes sociales terminó el pedido de renuncia que hizo el superintendente de Salud, Daniel Quintero, a los agentes de las entidades promotoras de salud (EPS) intervenidas. Este martes el funcionario pidió esto para evaluar los resultados de esos funcionarios.
Esas personas fueron nombradas por los antecesores de Quintero en la Supersalud y son los que han administrado nueve EPS que el Gobierno de Gustavo Petro ha intervenido en los últimos tres años.
Le puede interesar: “El remedio resultó peor que la enfermedad”: Acemi sobre la crisis de las EPS intervenidas.
En ese sentido, el funcionario solicitó “la renuncia de todos los interventores de las EPS intervenidas” para “evaluar sus acciones, sus resultados, la respuesta a las PQR (peticiones, quejas y reclamos), la entrega de medicinas, y en función de eso, su continuidad o retiro”.