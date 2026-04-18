En vivo | Argentina (0) - Colombia (0), en 30 minutos de juego el marcador aún no se mueve

La Selección Colombia presenta tres novedades ante Argentina, por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina que entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más por repechaje.

El técnico Ángelo Marsiglia decidió incluir en el once titular del cuadro cafetero a Carolina Arias, Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla.

Colombia llega al partido ante Argentina como colíder en la tabla de posiciones con 13 puntos, igualado con las gauchas.

Colombia forma con Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Gabriela Rodríguez, Leicy Santos; Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Maithé López.