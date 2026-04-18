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En vivo | Argentina (0) - Colombia (0), en 30 minutos de juego el marcador aún no se mueve

El duelo se desarrolla en el estadio Ciudad de Lanús. Argentina y Colombia lideran la tabla de posiciones con 13 puntos.

  • La defensora Carolina Arias, que es una de las capitanas de la Selección Colombia femenina, será titular ante Argentina por la Liga de Naciones Femenina. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La defensora Carolina Arias, que es una de las capitanas de la Selección Colombia femenina, será titular ante Argentina por la Liga de Naciones Femenina. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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La Selección Colombia presenta tres novedades ante Argentina, por la séptima fecha de la Liga de Naciones Femenina que entrega dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos más por repechaje.

El técnico Ángelo Marsiglia decidió incluir en el once titular del cuadro cafetero a Carolina Arias, Gabriela Rodríguez y Wendy Bonilla.

Colombia llega al partido ante Argentina como colíder en la tabla de posiciones con 13 puntos, igualado con las gauchas.

Colombia forma con Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Manuela Vanegas; Marcela Restrepo, Gabriela Rodríguez, Leicy Santos; Wendy Bonilla, Linda Caicedo y Maithé López.

Hay que recordar que las dirigidas por Ángelo Marsiglia ya están clasificadas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y por ello, el cupo directo al Mundial es el principal objetivo del grupo para este 2026.

El duelo promete ser de alta calidad, ya que tanto Argentina como Colombia llegan como únicas selecciones que no han perdido en el torneo que da dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos para el repechaje.

Leicy Santos de Colombia con cuatro goles, es la líder de la tabla de artilleras del torneo, seguida por la argentina Florencia Bonsegundo con tres; mientras que Daniela Montoya y las argentinas Maricel Pereyra, Kishi Núñez, Aldana Cometti y Paulina Gramaglia tienen dos tantos.

Colombia viene de ganarle en casa a Venezuela y Chile 2-1 y 2-0, respectivamente. Argentina por su lado sumó también dos triunfos como visitante 0-1 ante Chile y 1-2 ante Venezuela.

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