En vivo | Con doblete de Adrián Parra, Tolima le dio vuelta al partido en el Atanasio y vence 2-1 al DIM

El cuadro rojo perdió en sus dos primeras presentaciones en el rentado local. Se ubica en el puesto 18 de la tabla de posiciones.

    El delantero argentino Francisco Fydriszewski es uno de los referentes del ataque del cuadro rojo en este semestre. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El DIM regresa al Atanasio Girardot después de 50 días. La última vez que los rojos jugaron en su estadio por Liga fue el 8 de diciembre del 2025. Aquel día vencieron al Junior de Barranquilla en su casa, su fortín. En el segundo semestre del año pasado El Poderoso solo perdió uno de los 13 encuentros que tuvo con su hinchada alentándolo en el rentado loca.

Con todos esos buenos antecedentes, los dirigidos por Alejandro Restrepo esperan este martes ante Tolima, en el duelo de la tercera jornada del Apertura 2026, conseguir su primera victoria del semestre. Los rojos se ubican en el puesto 18 de la tabla de posiciones como consecuencia de las dos derrotas que sufrieron ante Pasto y Cali.

Siga aquí el minuto a minuto del partido:

Estos son los titulares del DIM:

Salvado Ichazo; Leýser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortiz; Esneyder Mena, Halam Loboa, Didier Moreno, Francisco Chaverra; Léider Berrío, Francisco Fydriszewski, Jhon Edwin Montaño.

Estos son los titulares del Tolima:

Neto Volpi; Hurtado, Angulo, A. Angulo, Hernández; Juan Pablo Nieto, Trujillo, Flórez; Juan Pablo Torres; López, Parra.

