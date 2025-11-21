En Alemania no ven a Colombia como favorita en el Mundial de Norteamérica 2026: ¿la subestiman?

El panorama para la Selección Colombia se empezará a despejar el próximo 5 de diciembre, fecha en la que se realizará el sorteo para definir los grupos de la Copa del Mundo 2026, en la que por primera vez habrá 48 equipos en la disputa por el título.
Una de las posibilidades que se barajan para la fase inicial —como con los otros países cabeza de serie— es un enfrentamiento con Alemania, una nación que ya expresó sus reservas sobre las posibilidades del equipo colombiano en la cita mundialista.