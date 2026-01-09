Video | Sentadillas por tirar piedras: el curioso castigo de un policía para unos jóvenes en Barranquilla

La vía pública en un sector de Barranquilla se convirtió este viernes 9 de enero en el escenario de un método de corrección inusual y que no contemplado en los manuales de procedimiento habituales por parte de las autoridades. Le puede interesar: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador” Un grupo de jóvenes fue retenido por un uniformado de la Policía Nacional luego de que, presuntamente, lanzaran piedras contra una vivienda. La respuesta del agente ante el presunto acto de vandalismo fue la orden de realizar ejercicio físico en el sitio de los hechos. Un transeúnte captó en video el momento en que los jóvenes, alineados en la acera, cumplían con la instrucción de realizar sentadillas. En la grabación se observa al policía supervisando el movimiento de los retenidos mientras otros ciudadanos presenciaban el desarrollo de la escena.

Según los testimonios de los presentes, el agente decidió implementar esta acción como una forma de corrección directa por el comportamiento de los involucrados frente al inmueble afectado. El material audiovisual se difundió en redes sociales, donde el foco de la información se centró en la instrucción impartida por el oficial. Hasta el momento, no se conocen detalles sobre lo ocurrido en los momentos previos al supuesto ataque contra la propiedad, ni se tiene reporte de procesos judiciales o sanciones administrativas posteriores derivadas de este encuentro.

Silencio institucional y debate ciudadano: opiniones divididas en redes

La ausencia de claridad sobre si este procedimiento se ajusta a los protocolos establecidos para la intervención de la fuerza pública ha generado interrogantes, mientras que otros sectores de la población han manifestado su respaldo a la medida. El hecho desató diversas reacciones entre los internautas en las plataformas donde se compartió el clip. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo a la medida al considerarla una acción correctiva, otros cuestionaron la naturaleza del procedimiento oficial.

Los cinco jóvenes haciendo sentadillas mientras fueron grabados. FOTO: Captura video de redes sociales @EltrinoCo