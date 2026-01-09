Video | Sentadillas por tirar piedras: el curioso castigo de un policía para unos jóvenes en Barranquilla

La vía pública en un sector de Barranquilla se convirtió este viernes 9 de enero en el escenario de un método de corrección inusual y que no contemplado en los manuales de procedimiento habituales por parte de las autoridades.
Le puede interesar: Trump reafirmó que se reunirá con Petro, pero no olvida que ha sido “hostil” con EE. UU. y que lo llamó “dictador”
Un grupo de jóvenes fue retenido por un uniformado de la Policía Nacional luego de que, presuntamente, lanzaran piedras contra una vivienda. La respuesta del agente ante el presunto acto de vandalismo fue la orden de realizar ejercicio físico en el sitio de los hechos.
Un transeúnte captó en video el momento en que los jóvenes, alineados en la acera, cumplían con la instrucción de realizar sentadillas. En la grabación se observa al policía supervisando el movimiento de los retenidos mientras otros ciudadanos presenciaban el desarrollo de la escena.