Brooklyn Beckham marca distancia: solo permitirá contacto con su familia a través de abogados

El hijo mayor de la familia Beckham ha mostrado un fuerte distanciamiento con sus padres y hermanos desde que contrajo matrimonio con Nicola Peltz, a quien señalan en redes sociales como la causante de esta ruptura.

  Brooklyn Beckham se distancia de sus padres, David y Victoria Beckham.FOTOS: Tomadas de Instagram @brooklynpeltzbeckham – @victoriabeckham
El Colombiano
09 de enero de 2026
Se agudiza la tensión familiar entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, luego de que el primogénito solicitara que cualquier contacto con su familia sea exclusivamente a través de su bufet de abogados. También pidió que no se le etiquete ni se le invite a ningún asunto o evento relacionado con sus parientes. Esta ruptura no es reciente, pero ha alcanzado un punto de no retorno que afecta al clan Beckham.

La disputa ha llegado a niveles tan altos que incluso el hijo aparece en Instagram como Brooklyn Peltz Beckham, haciendo referencia al apellido de la modelo Nicola Peltz, de 31 años, con quien contrajo matrimonio en abril de 2022, en una ceremonia realizada en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, la cual causó gran polémica en redes sociales.

De acuerdo con diarios estadounidenses, la joven modelo proviene de una familia “extremadamente millonaria”, pues su padre Nelson Peltz es un inversor y empresario multimillonario, además de ser el fundador de la prestigiosa firmaTrian Fund Management. Y es que los Peltz, especialmente Nelson Peltz, cuentan con un patrimonio superior a USD 1.500 millones, mientras que los Beckham tienen una fortuna estimada entre USD 660 y 680 millones, según cálculos recientes.

Brooklyn Beckham no asistió al cumpleaños 50 de su padre

En el mes de mayo el exfutbolista del Real Madrid cumplió 50 años- y para celebrarlo realizó tres fiestas-. Al evento asistieron amigos y demás familiares, pero el gran ausente fue una vez más Brooklyn, de 26 años, lo que confirmó el conflicto familiar del cual existen diversas versiones hasta el momento.

El diario The Sun reveló que de ahora en adelante, la comunicación se realizará a través del bufete de abogados Schillings (por parte de Brooklyn) y Harbottle & Lewis (los Beckham). Se trata de una solicitud legal presentada de manera informal con la finalidad de limitar cualquier acercamiento entre las partes, tanto de forma personal como a través de redes sociales.

