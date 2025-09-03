Tras emotivas palabras ante la despedida de Lionel Messi en Eliminatorias, Scaloni reveló si el 10 jugará de titular

El partido de Argentina ante Venezuela este jueves será “especial, emotivo”, porque será el último oficial del astro Lionel Messi en suelo argentino, consideró este miércoles 3 de septiembre su entrenador, Lionel Scaloni.
“Va a ser emotivo, especial, lindo, porque es su último partido por eliminatorias. Yo voy a ser el primero que lo va a disfrutar”, destacó el D.T. en rueda de prensa previa al choque por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.
El D.T. campeón del mundo en Catar 2022, confirmó como titular a Messi y anticipó que, en principio, también acudirá a Ecuador para el cierre del premundial el martes próximo.
Emocionado e incluso con algunas lágrimas en sus ojos, Scaloni advirtió que posiblemente no sea el último partido de Messi en Argentina. “Ya nos encargaremos de que (Messi) juegue otro, buscaremos el momento porque se lo merece”, destacó.