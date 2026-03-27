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Ecuador hizo ver mal a Marruecos en juego amistoso de cara al Mundial

Ambos elencos igualaron 1-1 en Madrid. El cuadro sudamericano se medirá el martes a Países Bajos, desde la 1:45 de la tarde.

  • Ecuador viene de ser segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial-2026. FOTO @LaTri
    Ecuador viene de ser segundo en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial-2026. FOTO @LaTri
Agencia AFP
hace 2 horas
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Ecuador igualó 1-1 contra Marruecos, octavo en el ranking de la FIFA, en un amistoso que sostuvieron el viernes en Madrid, en el marco de la preparación de ambos para el Mundial de Norteamérica 2026.

En el primer partido disputado entre los dos países, el combinado ecuatoriano tomó ventaja con gol de John Yeboah (47) y el africano emparejó con el tanto de Neil El Aynaoui (88).

El próximo martes, Ecuador medirá fuerzas con Países Bajos, que hará de local, y Marruecos con Paraguay.

El técnico de la Tricolor, Sebastián Beccacece, afirmó en rueda de prensa: “Marruecos tiene una selección que funciona excelentemente”.

Destacó la “calidad de jugadores” de los Leones del Atlas, entre ellos el defensa Achraf Hakimi, compañero de Willian Pacho en el Paris Saint-Germain.

“Nos vamos con buenas sensaciones”, señaló a su vez Pacho, para quien el gol del rival surgió de “un balón parado”, lo que “hay que corregir”.

Ecuador integra el Grupo E del Mundial junto con Alemania, Curazao y Costa de Marfil, mientras que Marruecos está en el C con Brasil, Haití y Escocia.

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En el duelo escenificado en la casa del Atlético de Madrid, Yeboah a los 47 minutos entró por la banda derecha para servir el balón hacia la zona de candela.

Apenas su compañero Gonzalo Plata paró el esférico, el mediocampista del italiano Venezia apareció como un rayo para marcar incluso al adelantarse en la acción al veterano Enner Valencia.

El elenco marroquí se salvó al empatar Neil El Aynaoui al minuto 88, cuando se levantó para propinar un cabezazo limpio a un tiro de esquina de Hakimi desde el costado derecho.

“Nos han puesto las cosas difíciles, como nosotros a ellos”, declaró Hakimi a periodistas.

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