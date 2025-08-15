¿Cuál es el secreto del buen rendimiento de Éder Chaux, el “reemplazo” de Aguerre en el DIM?

Los Rojos, sextos en la tabla con 10 puntos, llegan motivados por los cinco encuentros de invictos que acumulan: triunfos 1-0 sobre Millonarios y Llaneros por Liga, y Jaguares por Copa Colombia; 0-2 contra Unión Magdalena y un empate 1-1 también con Jaguares. Mantenerse entre los ocho primeros de la tabla es el objetivo que se han propuesto el técnico Alejandro Restrepo y los jugadores, en su camino por buscar otra final.

El DIM visitará al Deportivo Pasto el próximo lunes a las 7:30 p.m. en el penúltimo partido de la séptima fecha de la Liga BetPlay-2. El torneo es liderado actualmente por el Junior con 14 puntos, escoltado por Nacional, Llaneros y Pereira, todos con 11 unidades.

“En nuestro arranque en la liga tuvimos muchos goles en contra, algo que el equipo normalmente no concedía. En la búsqueda de respuestas, de resultados, y de dar oportunidades a algunos jugadores, también han ido surgiendo buenas ideas”, comentó el timonel escarlata en rueda de prensa.

Al ser consultado por la buena racha, Restrepo afirmó que van partido a partido. “Los invictos y las estadísticas no nos pueden distraer; sabemos que debemos mejorar siempre. Este es un equipo que se propone no tener techo, y creo que eso habla más desde el juego, de cómo mejora cada uno de los individuos y cómo hacer mejor al equipo”.

Alejandro, formado como estratega en el Club Estudiantil de Medellín, reiteró que su equipo tiene los hombres para volver a enamorar a la hinchada con un juego versátil y compacto, como en el primer semestre de 2025, excepto en la serie final por el título que les arrebató Santa Fe. “Creo en cada uno de los jugadores, ojalá podamos ponerlos a todos en ese alto nivel, algunos ya están encontrando su mejor versión”.

Resaltó el trabajo del arquero Éder Chaux, quien asumió la titularidad del arco tras la lesión de hombro del uruguayo Washington Aguerre. Aseguró que lo del guardameta tolimense es muy bueno y positivo. “Eso habla muy bien de él y de lo que hace el grupo colectivamente. Específicamente de Chaux, yo no tenía ningún temor de que atajara porque siempre lo he visto muy enfocado. Es una persona que, cuando no tuvo participación, siempre se entrenaba con la mejor disposición, nunca dejó de ser líder. Es un hombre que transmite su profesionalismo y seriedad en el camerino y en la cancha. Estoy contento de que le esté yendo bien, de que tenga esta oportunidad, porque se lo merece”.

Finalmente, sobre Jarlan Barrera, quien ha estado convocado pero no ha podido entrar a la cancha por las situaciones particulares de los partidos, Restrepo señaló que cada día lo ven mejor y esperan ubicarlo en la posición donde se sienta más cómodo.

“Ahí, donde podamos sacar provecho de las virtudes que tiene de habilitar a compañeros de cara al gol, donde tenga cerca la portería porque es un hombre que también se distingue por sus anotaciones, es fuerte en el cobro del balón parado, ahí nos va a ayudar muchísimo”, añadió, al recordar que Barrera llevaba casi dos meses sin entrenar y sabían que el retorno a la competencia sería lento.