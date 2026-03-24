DIM tiene poco margen de error: solo puede perder uno de los partidos que le quedan en Liga si quiere entrar a cuadrangulares

El DIM aún tiene opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares del Apertura. Sin embargo, cada vez le queda menos margen de error. El cuadro rojo, que el lunes perdió 2-1 contra Santa Fe en Bogotá en un duelo que terminó de jugar con dos futbolistas menos –expulsaron a Didier Moreno y Alexis Serna–, apenas suma 13 puntos en la tabla del la Liga-1. A El Poderoso le restan siete partidos. Tiene 21 puntos aún por disputar. Para meterse en las semifinales del rentado local tendría que llegar, mínimo, a 30, que fueron los puntos que sumó el octavo del segundo semestre de 2025.

En caso de ganar todos los encuentros que tiene por delante, el cuadro rojo sumaría 34 unidades: entraría por encima del margen, tendría algo de tranquilidad. No obstante, los antioqueños, que han denunciado varias veces su inconformidad con los árbitros en las 12 fechas que han disputado del torneo, tienen por delante duelos ante rivales complicados, directos. Contra Santa Fe, que se ubica en el puesto 13 de la tabla de posiciones con 15 unidades –es rival directo por intentar meterse en los ocho–, sufrió dos expulsiones que, por un lado, fueron consideradas injustas por parte del entrenador Alejandro Restrepo –”Es muy difícil cuando un equipo se ve perjudicado por el arbitraje de manera sistemática”, dijo–, mientras que, de otra parte, le cambiaron el plan de juego que diseñó durante la semana.

“Nos sentimos perjudicados por las decisiones arbitrales que fueron pensando en el terreno de juego. No obstante, fuimos un equipo que sudó la camiseta”, agregó el timonel paisa, que lleva más de año y medio al frente del Medellín. Esa situación obliga al Rey de Corazones a, por lo menos, ganar seis de los siete encuentros que tiene por delante, para lograr los puntos que lo metan en la discusión por el título.

¿Cuáles son los partidos que le quedan al Medellín?

Sin embargo, no será fácil. Al Medellín le restan duelos contra rivales directos y, además, en el camino al final del “Todos Contra Todos” empezará su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, en la que debutan el 8 de abril contra Estudiantes de La Plata en el Atanasio.

Además del duelo ante América, programado para el próximo 30 de marzo, le restan los emparejamientos ante Once Caldas, Nacional, Alianza, Chicó, Fortaleza y Águilas Doradas. De ellos, los vallecaucanos, los caldenses y los verdolagas, podrían complicar las aspiraciones del Rey de Corazones.