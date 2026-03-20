Al DIM le tocó el “grupo de la muerte” en la Copa Libertadores 2026, ¿por qué?

Antes del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando en la sede del DIM se mencionaba el Flamengo de Brasil había una risa medio nerviosa y medio incómoda. La posibilidad de que al cuadro rojo le tocara enfrentarse con el vigente campeón de “La Gloria Eterna” era alta porque los brasileños estaban en el bombo 1 y los antioqueños en el 4.
Por eso el comentario se ponía en la mesa. Los “nervios” de la respuesta tenían un fundamento. El “Mengao” no solo es el campeón actual del torneo continental. También tiene una de las mejores plantillas de Suramérica: entre sus figuras destaca Lucas Paquetá, por quien a inicios de este año pagaron 42 millones de euros para traerlo desde Inglaterra.