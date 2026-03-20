En Colombia mataron a 40 personas cada día en 2025

Cifras de Medicina Legal revelan un panorama crítico en materia de criminalidad: en 2025 cada día fueron asesinadas, en promedio, 40 personas en el país. Los jóvenes entre los 20 y 34 años fueron el grupo poblacional con mayor número de víctimas y los dos departamentos con más casos fueron el Valle del Cauca (2.475) y Antioquia (1.934). Las cifras son categóricas. Al cierre del 31 de diciembre se registraron 14.780 homicidios, consolidándose como el año con mayor número de muertes violentas de la última década. Lea también: Petro y MinDefensa omitieron 1.062 homicidios en el balance de 2025, ¿por qué? Esta cifra representa un incremento neto de 863 casos en comparación con los 13.917 reportados en 2024. La gravedad del fenómeno se refleja en que el homicidio es la principal causa de muerte violenta en el territorio nacional, representando el 48,01% del total de los casos. Esta cifra supera con creces a las muertes en accidentes de tránsito, que ocupan el segundo lugar con un 28,83 %.

El análisis demográfico muestra una tendencia devastadora hacia la población masculina y joven. Del total de víctimas, 13.641 eran hombres (nueve de cada 10), frente a 1.122 mujeres y 17 casos en los que no se determinó el sexo. La violencia se ha ensañado particularmente con quienes están en su etapa más productiva. Los datos indican que los grupos de edad más afectados son de 25 a 29 años, 2.887 homicidios. Le siguen 20 a 24 años (2.551 homicidios) y 30 a 34 años (2.333 homicidios). Lea también: Trágico: en 151% aumentó el reclutamiento de niños y niñas en Colombia en 2024 En conjunto, estos tres rangos de edad suman 7.771 víctimas, lo que significa que más de la mitad de los asesinados en 2025 eran adultos jóvenes.

Geografía de la muerte

A nivel territorial, el departamento del Valle (2.475 casos) y Antioquia (1.934 casos) se mantienen como las zonas más críticas del país. En cuanto a los centros urbanos, Bogotá lidera la estadística con 1.203 homicidios seguida muy de cerca por Cali con 1.107 casos. Es notable que la capital del Valle, con una menor extensión y población que Bogotá, registre cifras casi similares de letalidad. Otras ciudades con registros preocupantes son Barranquilla (464), Cartagena (410), Medellín (367) y Cúcuta (362). En medio de la crisis nacional, algunas capitales de la periferia y del interior mantienen cifras significativamente bajas. Puerto Inírida, con solo tres homicidios en todo el año, se posiciona como la ciudad menos violenta.

Le siguen Mitú (seis), Puerto Carreño (siete), Tunja (nueve), Mocoa (10) y Leticia (17), evidenciando realidades de seguridad diametralmente opuestas a las de las grandes metrópolis. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, advirtió en Caracol Radio que las cifras de violencia en el país muestran un deterioro en los últimos años. “Desafortunadamente, tengo que decirlo: estamos peor que antes”, señaló. Según explicó, Colombia pasó de registrar cerca de 11.000 homicidios anuales hace cuatro años a alrededor de 14.500 en 2025. “Hay un aumento de aproximadamente 3.000 homicidios anuales adicionales en el país”, indicó. No obstante, puso en contexto histórico estas cifras al recordar que en la primera década de los años 2000, los homicidios alcanzaban entre 23.000 y 25.000 casos al año. Las estadísticas preliminares de Medicina Legal muestran la siguiente evolución: en 2017 se presentaron 11.373 homicidios, lo que significó una reducción en 159 casos respecto a 2016.

Sin embargo, en 2018 hubo 12.130 casos registrados; es decir, 757 hechos más que el año anterior. En 2019 los crímenes llegaron a 11.880 casos (250 menos que en 2018) y en 2020 la cifra volvió a bajar, puesto que llegó a 11.326 hechos. Aunque fue el año de la pandemia, que estuvo marcado por las cuarentenas y aislamientos restrictivos de la movilidad, fue el número de homicidios más bajo desde 2015.

Tres años violentos

Para 2021, el Instituto reportó que hubo 13.238 homicidios, lo que significó un aumento de 1.912 casos más que el anormal año anterior. Posteriormente, en 2022 los reportes pasaron a 13.939. En 2023 siguió el incremento de casos, con 14.260, y en 2024 se presentó una baja al ubicarse en 14.021 homicidios. Finalmente, el año 2025 fue el que más reportes tuvo de la última década, con 14.780. Los datos presentados en el informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista muestran que estos incrementos en las cifras de homicidio han estado particularmente altos en los tres primeros años del Gobierno del presidente Petro, en comparación a los tres primeros de dos de sus antecesores: Iván Duque (2018–2022) y Juan Manuel Santos II (2014–2018). Entérese: Dos mujeres fueron asesinadas este fin de semana en Antioquia ¿Dónde ocurrieron los casos? En los primeros tres años del segundo Gobierno Santos —es decir, de agosto de 2014 a agosto de 2017— hubo 36.646 homicidios, distribuidos así: 12.565 entre 2014 y 2015; 12.160 entre 2015 y 2016, y 11.921 entre 2016 y 2017. Por su parte, en los primeros tres años del Gobierno Duque —entre agosto de 2018 y agosto de 2021— se presentaron 37.795 asesinatos, que se repartieron con 12.430 entre 2018 y 2019, con 11.770 entre 2019 y 2020 y con 13.595 (2020 y 2021). Así las cosas, en los tres años del Gobierno Petro —entre agosto de 2022 y agosto de 2025— se registraron 40.663 homicidios, lo que significó un incremento del 7,59 % (con respecto al periodo de Duque) y del 10,96 % (respecto al de Santos). Los casos se repartieron así: 13.508 entre 2022 y 2023; 13.338 entre 2023 y 2024, y con 13.817 entre 2024 y 2025.

Los 1.062 homicidios omitidos