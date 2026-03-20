En Colombia mataron a 40 personas cada día en 2025

Cifras de Medicina Legal revelan un panorama crítico en materia de criminalidad: en 2025 cada día fueron asesinadas, en promedio, 40 personas en el país.
Los jóvenes entre los 20 y 34 años fueron el grupo poblacional con mayor número de víctimas y los dos departamentos con más casos fueron el Valle del Cauca (2.475) y Antioquia (1.934). Las cifras son categóricas.
Al cierre del 31 de diciembre se registraron 14.780 homicidios, consolidándose como el año con mayor número de muertes violentas de la última década.
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Esta cifra representa un incremento neto de 863 casos en comparación con los 13.917 reportados en 2024.
La gravedad del fenómeno se refleja en que el homicidio es la principal causa de muerte violenta en el territorio nacional, representando el 48,01% del total de los casos.
Esta cifra supera con creces a las muertes en accidentes de tránsito, que ocupan el segundo lugar con un 28,83 %.