Así puede votar por Shakira (o su artista favorito) para que entre al Salón de la Fama del Rock & Roll

El pasado 25 de febrero, Shakira fue incluida en la lista de nominados a la Clase de 2026 del Salón de la Fama del Rock & Roll, un instituto y museo que celebra el sonido de la cultura juvenil y honra a los artistas cuya música nos conecta a todos. Está ubicado en Ohio, Estados Unidos, y se dedica al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock.
Cada año se nominan a varios artistas para que, luego de un proceso de evaluación y votación, ingresen como homenajeados a este salón. Desde el mismo año de su creación, 1986, la Fundación Rock and Roll Hall of Fame realiza esta ceremonia cada año. Los primeros en ser incluidos fueron pioneros del rock como Elvis Presley, James Brown, Ray Charles, Sam Cooke, Fats Domino, The Everly Brothers, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard y Chuck Berry. Son más de 250 artistas que hacen parte de este selecto grupo.
Para este año hay 17 nominados entre figuras debutantes y nombres que repiten candidatura. La selección abarca géneros como rock, pop, R&B, metal y hip-hop, y reúne artistas con trayectorias que superan las dos décadas de actividad. Los resultados se darán a conocer en el mes de abril; usted, como fanático, puede votar y le explicamos cómo funciona.