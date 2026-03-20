¡Salga con tiempo! Reportan fuerte congestión en el Aeropuerto El Dorado por puente festivo

Los viajeros están preparados para disfrutar de tres días de descanso durante el puente festivo de San José, por lo que muchos tienen planes de visitar algunos lugares turísticos en compañía de la familia, amigos o allegados.

Sin embargo, la llegada a sus destinos se ha visto afectada por las extensas filas que se forman en el Aeropuerto Internacional El Dorado, el principal terminal aéreo del país, que en 2024 y 2025 movilizó más de 45 millones de pasajeros anuales.

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Y es que desde las primeras horas de este 20 de marzo se ha evidenciado un alto flujo de pasajeros, quienes han reportado tiempos prolongados de espera en sus respectivos debido a la alta demanda, especialmente en la sección de Migración, donde se evidencia congestión en los puntos de control de pasaportes.