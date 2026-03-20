James será titular con Minessota el domingo: conozca la agenda de colombianos en el fútbol del exterior

Sin colombianos este fin de semana en la Premier League de Inglaterra por la suspensión del partido del Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, y sin la presencia de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga alemana ante Unión Berlín (9:30 a.m.) porque debe pagar una fecha de sanción al haber sido expulsado el partido pasado ante Leverkusen, repasamos la nutrida agenda. En Italia, Yerry Mina jugó este viernes en la derrota del Cagliari ante Napoli por 1-0. Este sábado el turno es para Duván Zapata con Torino que visita al A.C. Milán (12:30 del mediodía) y Juan David Cabal con Juventus ante Sassuolo (2:45 p.m.). El domingo, Juan Guillermo Cuadrado se hace presente con el Pisa al enfrentar al Como que dirige Cesc Fàbregas, a las 6:30 a.m. de Colombia. Por último, en la Seria A, a las 9:00 a.m. juegan Daniel Mosquera con Hellas Verona vs Atalanta, y Jhon Lucumí con Bologna recibe a la Lazio. Este último viene de clasificarse a los cuartos de final de la Europa League.

En España, este sábado juega a las 8:00 a.m. Johan Mojica con el Mallorca frente a Elche. El domingo, “Cucho” Hernández y Nelson Deossa irán al Nuevo San Mamés para el compromiso del Betis ante Athletic Club de Bilbao. En la segunda división, Gustavo Puerta juega con el Racing de Santander ante Albacete este sábado (10:15 a.m.). En Portugal, Benfica de Richard Ríos recibe este sábado (1:00 p.m.) a Guimarães. Luis Javier Suárez actúa el domingo a la misma hora ante Alverca. En Rusia, Jhon Córdoba juega hoy a las 10:15 a.m. ante el FC Pari, y Jhon Durán con el Zenit ante Dinamo Moscú.

ídolos en Sudamérica

Este sábado, Independiente de Santiago Arias recibe a Talleres, y Duván Vergara, con Racing, a las 8:15 p.m. se mide a Belgrano. El domingo, Juanfer Quintero visita a Estudiantes de Río Cuarto para defender a River Plate (3:45 p.m.). Otro duelo colombiano será entre Jaminton Campaz (Rosario Central) y Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), partido programado para los 8:15 p.m. En Brasil destaca Mineiro vs Fluminense, este sábado a las 4:30 p.m. con Kevin Serna en el Tricolor y Cassierra en el “Galo”. Y Sao Paulo recibe a Palmeiras de Jhon Arias. Finalmente, este domingo, a la 1:30 p.m., James Rodríguez juega con Minnesota ante Austin FC.

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