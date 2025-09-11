Dayro Moreno regresó a los entrenamientos de Once Caldas y le dio importante regalo al Arriero Herrera, ¿de qué se trata?

Dayro Mauricio Moreno Galindo, el hombre de 39 años que resuena con fuerza en el fútbol colombiano, por sus goles y la controversial “vitamina”, volvió a ser protagonista, tras unir a todo un país con su convocatoria a la Selección Colombia.
Tras una breve y mediática participación en la ‘Tricolor’ que aseguró su cupo para el Mundial de 2026, el delantero regresó a casa. La expectativa por su vuelta era máxima, y su primer entrenamiento con el Once Caldas tras la doble fecha de Eliminatorias no decepcionó.