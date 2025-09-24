Dayro Moreno está a punto de batir otro récord en Copa Sudamericana, en su sueño por llevar al Once Caldas a semifinales

Dayro Mauricio Moreno no solo es el hombre gol del fútbol colombiano, máximo artillero con 370 goles, sino que es el goleador de la Copa Sudamericana 2025 con diez tantos y está muy cerca de batir un nuevo récord, si le marca a Independiente del Valle, en la noche de este miércoles.

En el duelo previsto para las 7:30 de la noche, en el estadio Palogrande, el delantero de Chicoral, Tolima, podría igualar la marca que tiene el chileno Eduardo Vargas, quien marcó once tantos en el 2011, vistiendo la camiseta de la Universidad de Chile.

Hay que recordar que la serie está a favor de Once Caldas 2-0 gracias a los dos tantos que marcó Dayro en el juego de ida en Ecuador.