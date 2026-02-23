Mientras conversa de paz, el Clan del Golfo sigue expandiéndose: ya está en 296 municipios del país

La expansión del Clan del Golfo —estructura criminal con una nómina mensual que rondaría los 1,5 millones de dólares— se ha acelerado en los últimos años.
En 2022 tenía presencia en 145 municipios; hoy opera en 296 localidades de 17 departamentos. Así lo señala un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), que calcula un crecimiento del 104 %.
El aumento se explica por ajustes en su estrategia de expansión, cambios en su funcionamiento interno y su capacidad para ocupar territorios que antes estaban bajo control de grupos rivales.