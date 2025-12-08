Daniel Muñoz no fue el futbolista arrestado en Londres: ¿de quién se trató?

Lo que inicialmente fue un rumor que involucraba al futbolista colombiano en Londres quedó completamente desmentido este lunes festivo. El jugador arrestado en la madrugada del sábado en la capital inglesa no fue Daniel Muñoz, sino el delantero inglés Iván Toney.
El incidente, que se registró en un concurrido bar del moderno barrio de Soho, involucró al futbolista de 29 años y una supuesta agresión a un aficionado. Toney, estrella que fue transferida el año pasado al club saudí Al-Ahli por £40 millones, fue capturado en video mientras era escoltado fuera del local esposado.