“El tiempo hará que lo valoremos más”: César Torres después de que Colombia terminara tercera en el Mundial sub-20 de Chile

Estaba contento. La sonrisa en su rostro delataba la satisfacción de haber hecho un buen trabajo en el Mundial sub-20 que se jugó en Chile. Cuando el exárbitro italiano Pierlugi Collina, director de jueces de la Fifa, le puso la medalla de bronce, el técnico vallecaucano César Torres, quien dirigió a la Selección Colombia, mostró un gesto de tranquilidad.
Esa presea, que significó que el seleccionado colombiano volviera a meterse en el podio de una copa del mundo juvenil después de 22 años, fue el desenlace de un proceso que, durante un año y siete meses, el entrenador lideró con los futbolistas que estuvieron presentes en el torneo que se jugó en territorio austral.