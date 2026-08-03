Camilo Durán debutó con victoria en el Celtic, pero ya piden un cambio de posición

El delantero colombiano hizo historia al convertirse en el primer futbolista de su país en disputar un partido oficial con el Celtic, aunque su estreno dejó abierto el debate sobre el lugar donde debería jugar. Camilo Durán tuvo este lunes un estreno soñado con el Celtic al celebrar una victoria en el inicio de la Scottish Premiership, aunque su actuación también despertó un intenso debate entre los aficionados y la prensa escocesa. El atacante colombiano, de 24 años, hizo historia al convertirse en el primer colombiano en disputar un partido oficial con el Celtic, uno de los clubes más importantes y laureados de Escocia. Su debut se produjo en el triunfo 1-0 sobre el Dundee, otro de los equipos tradicionales del fútbol escocés.

El único tanto del compromiso llegó a los 52 minutos gracias a Benjamín Nygren, suficiente para que el vigente campeón comenzara con pie derecho la defensa del título liguero. Sin embargo, más allá del resultado, buena parte de las conversaciones posteriores al encuentro giraron alrededor de la posición en la que fue utilizado Durán. El colombiano actuó como extremo, un rol que, según varios seguidores del Celtic, limita sus principales cualidades. Uno de los comentarios que más repercusión tuvo en las redes sociales señalaba que el club no está aprovechando al máximo las condiciones del atacante. “Creo que el Celtic está subutilizando a Camilo Durán. Sus actuaciones como extremo han tenido muy poco impacto. Aunque es capaz de jugar ahí, hemos visto la mejor versión de él en el Qarabağ como delantero centro, donde puede mostrar su excelente juego de retención con la espalda al arco”, escribió un aficionado. La opinión no resulta casual. Durante su paso por el Qarabağ, Durán destacó principalmente actuando como delantero centro, posición en la que explotó su capacidad para proteger el balón, jugar de espaldas al arco y servir de apoyo para sus compañeros, características que despertaron el interés del Celtic.

Precisamente, el conjunto escocés lo incorporó este verano tras pagar 5,5 millones de euros al Qarabağ, una inversión que refleja la confianza del club en el potencial del atacante colombiano. Aunque apenas fue su primer partido oficial con la camiseta verdiblanca, el debate sobre su ubicación en el campo ya comenzó entre los aficionados, quienes consideran que el colombiano podría ofrecer un mayor rendimiento si ocupa la posición de nueve en lugar de partir desde uno de los costados. Por ahora, Durán ya dejó su nombre en la historia del Celtic al convertirse en el primer colombiano en representar al club en un encuentro oficial. El siguiente desafío será consolidarse en el equipo y demostrar que puede responder a las expectativas, sin importar la posición en la que decida utilizarlo su entrenador. Bloque de preguntas y respuestas