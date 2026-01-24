DIM saldrá a revertir el mal inicio de Liga ante Cali en Palmira, ¿a qué hora juega?

La última visita del DIM a Palmira trae recuerdos agridulces. En el partido que se jugó el 30 de agosto del 2025 el cuadro rojo venció 1-3 a los vallecaucanos en un escenario donde la victoria le era esquiva desde 2017. Sin embargo, ese día el inicio del encuentro se retrasó un par de horas porque el bus del cuadro azucarero atropelló, mientras recorría la vía que lleva de Cali al municipio donde queda el escenario deportivo, a unos aficionados que iban en moto. Uno de ellos falleció.



El transporte de los verdes fue detenido por el tránsito. Medellín envió el bus que los movilizó en el Valle del Cauca para que recogiera a los futbolistas caleños. El gesto se aplaudió por parte de la hinchada. De alguna manera se zanjó la vieja disputa entre las aficiones de ambos equipos por definir cuál es el “decano”, el primer equipo que se fundó en el balompié local.

¿Cómo le ha ido al DIM en Palmaseca?

Sin embargo, después de que empezó el juego los aficionados locales le hicieron sentir a los futbolistas del Medellín que eran visitantes. Seguro, lo mismo ocurrirá este sábado, cuando el Poderoso visite a los caleños en el juego de la seguna fecha del Apertura, programado para empezar a las 6:20 p.m.. El Medellín de Alejandro Restrepo buscará, en Palmira, la primera victoria del semestre. En su debut liguero el fin de semana pasado en Pasto, perdió 1-0.

El gol del cuadro nariñense lo marcó Andrey Estupiñán, exjugador del Deportivo Cali que es experto cobrando penaltis. Ese día el cuadro antioqueño no se vio mal, pero tampoco engranado, preciso, como los aficionados esperaban. Muchos querían ver un fútbol parecido al que mostró el Rey de Corazones en 2025. Hubo vestigios, nada más.

¿Qué tiene preparado el Medellín?

Aunque para esta temporada el Medellín no mantuvo a toda su plantilla, como ocurrió en el paso de 2024 a 2025 –aquella vez conservó el 95% del plantel–, los rojos sostuvieron una base para enfrentar las competencias de este año, donde disputarán la fase previa de la Copa Libertadores.

La llegada de futbolistas como Salvador Ichazo, Didier Moreno, Jonny González, Jhon Edwin Montaño y Enzo Larrosa, futbolistas con recorrido que le aportan “jerarquía” a la plantilla, generaron ilusión. Sin embargo, de los refuerzos que firmó el Medellín, solo el arquero uruguayo Ichazo fue titular en Pasto. Los otros diez jugadores que alineó Restrepo ya estaban en el equipo. De ellos, dos no eran inicialistas habituales el semestre pasado: Léider Berrío y Alexis Serna. Entre tanto, Halam Loboa regresó después de una lesión que lo privó de jugar al final del año pasado. Las nuevas contrataciones entraron en el segundo tiempo. Le cambiaron, en algo, la cara al equipo. Muchos reclamaron por qué Didier Moreno, fichaje “estelar” del elenco paisa, no estuvo desde el primer momento del partido. El entrenador explicó: “Estamos construyendo sobre lo construido. Los refuerzos se han ido adaptando bien a la idea de juego, y están tomando vuelo en la parte física. Estamos contentos con la llegada de líderes importantes, que sabemos nos darán valores que el equipo necesita. Ellos interactúan bien con los compañeros, se entrenan bien. Ojalá todo eso se vea reflejado en los partidos”, aseguró Restrepo.



Ante Cali, el cuerpo técnico podría hacer variantes con relación al plantel inicialista de su primera presentación. La principal sería la inclusión de Didier como acompañante de Halam Loboa en la mitad de la cancha. Además, el equipo paisa tendría la opción de volver a jugar con tres defensas y dos delanteros. En ese sentido, el uruguayo Enzo Larrosa podría acompañar al argentino Francisco Fydriszewski –ahora capitán–, en ataque.

¿Un rival necesitado?