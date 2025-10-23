Jorge Carrascal es el tercer colombiano en marcar en semis de Copa Libertadores con equipos extranjeros; ¿quiénes son los otros dos?

El cartagenero Jorge Carrascal, que hasta el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores no había sido titular, apareció en el momento justo. Con un derechazo al minuto 88, selló el 1-0 de Flamengo sobre Racing en el duelo por el paso a la final de La Gloria Eterna.
El gol, además de darle la ventaja al club brasileño, lo metió en la historia grande del fútbol continental. Carrascal se convirtió en el tercer colombiano en anotar en una semifinal de Copa Libertadores defendiendo la camiseta de un club extranjero. Una rareza que hasta ahora solo compartían dos compatriotas más que además comparten tierra con Carrascal: todos son costeños. Le contamos de quiénes se tratan y cuándo lograron esta hazaña.
Lea aquí: Video | Con gol agónico de Jorge Carrascal, Flamengo dio el primer paso a la final de la Libertadores 2025