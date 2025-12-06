Arranca la batalla por el Congreso y la gobernabilidad de 2026

Restan justo tres meses para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, que implicarán no solo una reconfiguración del mapa político colombiano, sino que también pondrán a prueba a las diferentes fuerzas y orillas políticas que buscan llegar a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2026. No son unos comicios cualquiera.
En juego está la gobernabilidad del próximo presidente que sucederá a Gustavo Petro y desde ya estas elecciones a Senado y Cámara pintan como el primer round para mostrar qué tan fuerte llega el petrismo y su candidato –Iván Cepeda– a 2026; cuánto peso mantiene la oposición –hoy en cabeza de figuras como Álvaro Uribe Vélez, Abelardo de la Espriella o Juan Carlos Pinzón–, y qué tan cohesionado está el centro político que representan dirigentes como Sergio Fajardo o Claudia López.