Olvidada la expulsión: Bayern Múnich celebró el récord de Luis Díaz en Champions League: “un colombiano para la historia”

Durante la jornada del torneo europeo de esta semana, con el doblete ante el PSG de visitante, el extremo Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en la historia de esta competición europea.

  • Con su doblete ante el PSG en París, Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en la Champions League, igualando a Jackson Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
    Con su doblete ante el PSG en París, Luis Díaz se convirtió en el máximo goleador colombiano en la Champions League, igualando a Jackson Martínez. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
  • Luis Diz celebrando su doblete con el Bayern Múnich ante el PSG en Champions League. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
    Luis Diz celebrando su doblete con el Bayern Múnich ante el PSG en Champions League. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
  • Luis Díaz suma 13 goles en Champions League hasta ahora. Serían 14 teniendo en cuenta otro convertido en fase previa. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
    Luis Díaz suma 13 goles en Champions League hasta ahora. Serían 14 teniendo en cuenta otro convertido en fase previa. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

07 de noviembre de 2025
bookmark

El guajiro Luis Díaz, acaparó los titulares de la UEFA Champions League en Europa y el mundo entero durante esta semana con una actuación memorable y polémica en el torneo más importante a nivel clubes.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo aseguró que se casará con Georgina después de ganar el Mundial 2026 con Portugal y reveló más detalles

El delantero colombiano, de 28 años, fue la figura principal en la victoria 1-2 del Bayern Múnich sobre el PSG en condición de visitante, en un partido donde anotó un doblete antes de ser expulsado por una falta grave para el juez central.

Díaz tuvo una participación explosiva de solo 44 minutos en el Parque de los Príncipes. Su brillante desempeño se vio truncado justo antes del descanso al recibir la tarjeta roja directa por una infracción sobre el lateral Achraf Hakimi, quien resultó lesionado. Un esguince.

Luis Diz celebrando su doblete con el Bayern Múnich ante el PSG en Champions League. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
Luis Diz celebrando su doblete con el Bayern Múnich ante el PSG en Champions League. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern

Récords goleadores y celebración ‘Bávara’

A pesar de la expulsión, la jornada de Díaz consolidó su nombre en los libros de récords de la UCL para Colombia. El guajiro igualó a Jackson Martínez como los máximos goleadores colombianos en la historia del torneo de clubes más importante de Europa.

Ambos jugadores suman 13 goles, más una anotación en fase clasificatoria, por lo que serían 14, sin embargo, en Colombia y los tabloides del mundo esperan que el guajiro siga sumando tanto goles como partidos en la competición.

El Bayern Múnich, equipo de Díaz, no tardó en celebrar la marca histórica alcanzada por su atacante. Mientras el plantel se prepara para el encuentro de la Bundesliga contra Unión Berlín, el club bávaro publicó un mensaje de elogio en redes sociales.

“Un colombiano para la historia. Luis Díaz igualó a Jackson Martínez como el futbolista colombiano con más goles en la Champions League... ¡Y que siga sumando, mi llave!”, escribió el equipo alemán en su cuenta oficial en español.

Doblete récord para Colombia y primera expulsión

Los récords de Díaz no se limitaron al registro de goleadores históricos. Según datos de MisterChip, el primer gol del atacante ante el PSG, marcado a los 3 minutos y 22 segundos, se convirtió en el gol más tempranero de un jugador colombiano en toda la historia de la Champions.

No obstante, la noche también marcó un registro negativo: Díaz se transformó en el primer futbolista en la historia de la Champions League en marcar un doblete y ser expulsado en el primer tiempo de un partido.

Luis Díaz suma 13 goles en Champions League hasta ahora. Serían 14 teniendo en cuenta otro convertido en fase previa. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern
Luis Díaz suma 13 goles en Champions League hasta ahora. Serían 14 teniendo en cuenta otro convertido en fase previa. FOTO: Tomada de redes sociales @FCBayern

Con esta tarjeta roja, se unió a la lista de compatriotas expulsados en la máxima competición europea, junto a Mario Yepes, Camilo Zúñiga, Santiago Arias y Juan Guillermo Cuadrado.

¿Luis Díaz es el mejor colombiano en la historia de la Champions League?

Con base a los datos y cifras de los diferentes jugadores colombianos, se analizó cuál de todos los que han jugado la Champions podría ser el mejor en la historia de la competición europea.

Teniendo en cuenta los goles, títulos y mayo cantidad de partidos jugados, para usted, ¿cuál es el mejor colombiano en este torneo?

También le puede interesar: Luis Díaz buscará su sexto gol en Bundesliga, y Quintero y Castaño quieren ganar clásico argentino; Así será la agenda del fin de semana para los colombianos en el exterior

