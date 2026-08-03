Atlético Nacional recibió un emotivo homenaje por su apuesta a la innovación y el fútbol femenino

Durante el acto, los representantes de SNAAU destacaron que el homenaje va más allá de los proyectos ejecutados entre ambas instituciones y representa el legado construido a partir de una visión compartida de innovación y transformación.

Atlético Nacional recibió un nuevo reconocimiento institucional. La empresa SNAAU entregó una placa conmemorativa al club y a su presidente, Sebastián Arango Botero, como símbolo de gratitud por el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses y por la confianza depositada en la organización.

SNAAU entregó un reconocimiento especial al club verdolaga por la alianza construida durante el último año y por su respaldo a iniciativas que trascienden el fútbol.

“Esta placa representa mucho más que los proyectos realizados. Representa el legado construido entre dos organizaciones que decidieron creer en nuevas formas de conectar con la hinchada, impulsar la innovación y demostrar que la tecnología también puede fortalecer la pasión por el fútbol”, expresaron durante la entrega.

La compañía también resaltó que Atlético Nacional fue la primera startup en Colombia en creer y apostar por ellas, un respaldo que permitió fortalecer el proyecto y abrir nuevos caminos dentro de la industria deportiva. Además, señalaron que este reconocimiento busca exaltar el esfuerzo de las jugadoras y el valor del deporte femenino.

“Queríamos entregar con mucho cariño y mucho agradecimiento a la institución que nos abrió las puertas de una manera que nos hizo sentir en casa. Trabajar todo este año, aprender y ver una organización tan grande nos llena de mucha gratitud”, manifestaron.

Sebastián Arango destacó la innovación como parte del ADN del club

Al recibir la placa, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, agradeció el reconocimiento y afirmó que uno de los principales objetivos del club es generar impacto más allá de los resultados deportivos.

“Me quedo con varias ideas: innovar, trascender la cancha. Nos gusta que nuestros patrocinadores, más que patrocinadores, se sientan como nuestros aliados”, expresó el directivo.

Arango aseguró que el propósito de la institución es construir relaciones que transformen positivamente a quienes hacen parte del entorno verdolaga.

“Nos gusta transformar la vida de las personas y que ustedes también se sientan impactados positivamente por nosotros. Creo que eso le da sentido a todo lo que hacemos todos los días”.

El presidente también reconoció el valor de apostar por proyectos innovadores en una industria que tradicionalmente ha sido conservadora.