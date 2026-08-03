Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Atlético Nacional recibió un emotivo homenaje por su apuesta a la innovación y el fútbol femenino

Atlético Nacional fue reconocido por su apuesta por la innovación y el deporte femenino, en un homenaje que destacó el impacto de sus alianzas más allá de las canchas.

  • En la imagen aparece el plantel femenino de Atlético Nacional. FOTO @naloficialfem
    En la imagen aparece el plantel femenino de Atlético Nacional. FOTO @naloficialfem
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
bookmark

SNAAU entregó un reconocimiento especial al club verdolaga por la alianza construida durante el último año y por su respaldo a iniciativas que trascienden el fútbol.

Atlético Nacional recibió un nuevo reconocimiento institucional. La empresa SNAAU entregó una placa conmemorativa al club y a su presidente, Sebastián Arango Botero, como símbolo de gratitud por el trabajo conjunto desarrollado durante los últimos meses y por la confianza depositada en la organización.

Durante el acto, los representantes de SNAAU destacaron que el homenaje va más allá de los proyectos ejecutados entre ambas instituciones y representa el legado construido a partir de una visión compartida de innovación y transformación.

“Esta placa representa mucho más que los proyectos realizados. Representa el legado construido entre dos organizaciones que decidieron creer en nuevas formas de conectar con la hinchada, impulsar la innovación y demostrar que la tecnología también puede fortalecer la pasión por el fútbol”, expresaron durante la entrega.

La compañía también resaltó que Atlético Nacional fue la primera startup en Colombia en creer y apostar por ellas, un respaldo que permitió fortalecer el proyecto y abrir nuevos caminos dentro de la industria deportiva. Además, señalaron que este reconocimiento busca exaltar el esfuerzo de las jugadoras y el valor del deporte femenino.

“Queríamos entregar con mucho cariño y mucho agradecimiento a la institución que nos abrió las puertas de una manera que nos hizo sentir en casa. Trabajar todo este año, aprender y ver una organización tan grande nos llena de mucha gratitud”, manifestaron.

Sebastián Arango destacó la innovación como parte del ADN del club

Al recibir la placa, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, agradeció el reconocimiento y afirmó que uno de los principales objetivos del club es generar impacto más allá de los resultados deportivos.

“Me quedo con varias ideas: innovar, trascender la cancha. Nos gusta que nuestros patrocinadores, más que patrocinadores, se sientan como nuestros aliados”, expresó el directivo.

Arango aseguró que el propósito de la institución es construir relaciones que transformen positivamente a quienes hacen parte del entorno verdolaga.

“Nos gusta transformar la vida de las personas y que ustedes también se sientan impactados positivamente por nosotros. Creo que eso le da sentido a todo lo que hacemos todos los días”.

El presidente también reconoció el valor de apostar por proyectos innovadores en una industria que tradicionalmente ha sido conservadora.

“Gracias por atreverse a ir un poco más allá del patrocinio convencional y por confiar en nosotros y en esas ideas que muchas veces, en un fútbol tan conservador y en una industria que en este país le cuesta tanto dar ese pasito, ustedes se han atrevido a darlo”, afirmó.

Finalmente, Arango dejó abierta la puerta para que la alianza continúe fortaleciéndose en el futuro.

“Para nosotros es un símbolo de gratitud y orgullo. Lo más importante es dejar las puertas abiertas para que los podamos seguir teniendo acá, que sepan que esta es su casa y que esperamos seguir aportando al crecimiento y fortalecimiento de una marca tan bonita como la que ustedes tienen”, concluyó.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue homenajeado Atlético Nacional por SNAAU?
El club recibió una placa conmemorativa en reconocimiento a la confianza depositada en SNAAU, su apuesta por la innovación y el apoyo al deporte femenino, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones en creer en el proyecto.
¿Qué destacó Sebastián Arango durante la entrega del reconocimiento?
El presidente de Atlético Nacional afirmó que el club busca trascender más allá de la cancha, convertir a sus patrocinadores en aliados estratégicos e impulsar proyectos innovadores que generen un impacto positivo en las personas.
¿Qué representa la placa entregada por SNAAU a Atlético Nacional?
Representa el legado construido entre ambas organizaciones, la confianza mutua y el trabajo conjunto para conectar con la hinchada mediante la innovación y la tecnología, fortaleciendo la pasión por el fútbol y el crecimiento de ambas marcas.

Temas recomendados

Atlético Nacional
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos