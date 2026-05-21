El Mundial se vivirá en las calles: así serán los Fan Zones en todo el país para alentar a la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en alianza con las administraciones locales de cinco capitales del país y una sede internacional, oficializó este jueves 21 de mayo la creación de espacios públicos masivos para que los aficionados sigan de cerca la participación de la Selección Colombia en la cita mundialista de 2026.
Le puede interesar: La Selección Colombia enciende la ilusión en Guarne: aficionados, figuras y un gran ausente este jueves
Esta iniciativa busca congregar a miles de hinchas en las principales ciudades del país, en torno a las pantallas gigantes de manera gratuita en el territorio nacional y en Miami, EE. UU., marcando un hito en la forma en que se consumirá el torneo en el país.
El ambicioso proyecto, que también celebra la nueva participación de Colombia en un Mundial tras estar ausente en Catar 2022, incluye un componente musical desarrollado conjuntamente por el cantautor Carlos Vives y la agrupación de aficionados La Fiebre Amarilla.