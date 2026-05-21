El Mundial se vivirá en las calles: así serán los Fan Zones en todo el país para alentar a la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en alianza con las administraciones locales de cinco capitales del país y una sede internacional, oficializó este jueves 21 de mayo la creación de espacios públicos masivos para que los aficionados sigan de cerca la participación de la Selección Colombia en la cita mundialista de 2026. Le puede interesar: La Selección Colombia enciende la ilusión en Guarne: aficionados, figuras y un gran ausente este jueves Esta iniciativa busca congregar a miles de hinchas en las principales ciudades del país, en torno a las pantallas gigantes de manera gratuita en el territorio nacional y en Miami, EE. UU., marcando un hito en la forma en que se consumirá el torneo en el país. El ambicioso proyecto, que también celebra la nueva participación de Colombia en un Mundial tras estar ausente en Catar 2022, incluye un componente musical desarrollado conjuntamente por el cantautor Carlos Vives y la agrupación de aficionados La Fiebre Amarilla.

Los hinchas de Colombia, nerviosos viendo partidos en la Fan Zone en Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga

Ubicaciones y sedes confirmadas para los fans del país

Luego de un análisis, la organización definió los puntos de encuentro específicos en cada una de las ciudades seleccionadas del país, los cuales operarán bajo lógicas de aforo controlado según las capacidades de cada infraestructura. Estos son los Fan Zone: -Bogotá: Parque El Tunal y Parque Fontanar del Río. -Medellín: Coliseo Iván de Bedout. -Cali: Parque La Retreta. -Barranquilla: Malecón del Río. -Bucaramanga: Estadio Américo Montanini. -Miami (Estados Unidos): Amphitheatre Doral Central Park.

“Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Miami donde tenemos una inmensa colonia colombiana. En la capital habrá varios sitios y será una fiesta. Para la gente que le gusta vivir el fútbol en compañía y que no tiene posibilidad de ir a los estadios”, afirmó Ramón Jesurun, presidente de la FCF durante la presentación. El directivo también resaltó el impacto social que proyectan con estas aperturas durante el certamen internacional. “Los Fan Zone se han convertido en una herramienta apoteósica de mucho frenesí y felicidad. Lo más importante y lo que pretendemos es la unión y sabemos que nada genera más unión en el país que el fútbol y la Selección”, afirmó Jesurun.

La dinámica de operación y logística

Los recintos contarán con una oferta que va más allá de la retransmisión de los compromisos de la Selección Colombia. Las actividades programadas contemplan transmisiones oficiales en pantallas gigantes, presentaciones musicales en vivo, zonas gastronómicas y activaciones comerciales. Asimismo, se confirmó la asistencia de exfutbolistas históricos del balompié nacional, quienes participarán en sesiones de firmas de camisetas, fotografías y conferencias enfocadas en la disciplina, la superación y el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), articuladas con escuelas sociodeportivas de cada región. Las normativas generales de los recintos promueven la sana convivencia y el acceso con mascotas. Respecto a las condiciones de ingreso, las localidades ubicadas en Colombia tendrán acceso completamente libre, mientras que para la sede del sur de la Florida, en Miami, Estados Unidos, se requerirá la compra de boletería.

El Fan Zone de la Selección Colombia en el coliseo Iván de Bedout en la ciudad de Medellín. FOTO: Manuel Saldarriaga

Programación y variaciones de aforo

El debut del combinado nacional está programado para el próximo 17 de junio a las 8:00 p.m. (hora local) frente a la Selección de Uzbekistán, fecha en la que iniciará la primera fase del Mundial y formalmente la operación de las Fan Zones. Los horarios específicos de apertura se difundirán de manera progresiva antes de cada jornada para facilitar la planificación de los asistentes. Las autoridades prevén modificaciones en las capacidades permitidas de acuerdo con la relevancia y el horario de los rivales. El compromiso del sábado 27 de junio ante Portugal registrará la mayor ampliación de espacio en la red de ciudades. Como ejemplo de esta contingencia, el Parque El Tunal en Bogotá incrementará su capacidad de 10.000 a 30.000 personas para dicha fecha.

Himnos oficiales desde la tribuna

La estrategia de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se complementa con la presentación de tres canciones oficiales de aliento basadas en el repertorio clásico del cantante Carlos Vives, adaptadas junto a la barra organizada La Fiebre Amarilla. Los temas seleccionados fueron ‘La Tierra del Olvido’, ‘Fruta Fresca’ y ‘Pa’ Mayte’, que se transformaron respectivamente en las versiones denominadas ‘Si, si, si’, ‘Yo Te Aliento’ y ‘Qué linda es’.

“Contento de poder presentarles todo esto, lo incondicional es algo que está en lo natural de acompañar a su país y su equipo. Es un pensamiento no solo de la FCF, sino de todos los colombianos. Con esa cantidad de historia musical que tiene el país y canciones icónicas”, afirmó Carlos Vives. El artista detalló el proceso de adaptación de las composiciones a la cultura del fútbol de tribuna. “Los cantos de estadio tienen un lenguaje universal y era aplicarlo a nuestros ritmos y unirnos a ese movimiento de barras que tienen todos y que Colombia no puede ser la excepción, y hemos empezado con algunas de mis canciones para llevarlas a la cancha”, expresó.