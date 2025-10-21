¿Qué pasó entre el técnico César Torres y el arquero Alexéi Rojas en el Mundial sub-20? La contundente respuesta del jugador del Arsenal

El tercer lugar de la Selección Colombia Sub-20 trajo celebración, pero también ruido. Apenas los jugadores se habían colgado el bronce en el reciente Mundial de Chile, cuando la polémica se apoderó de los reflectores debido a un imprudente comentario de César Torres a uno de sus convocados.
El nombre de Alexéi Rojas empezó a circular en redes y titulares. Infortunadamente, no fue por una atajada, sino por una frase que cuestionó su relevancia en el club donde juega, demeritando su redimiendo deportivo. Pero el colombo-británico no se quedó callado y también respondió con firmeza. Aquí todos los detalles detrás de la polémica en la Tricolor juvenil.