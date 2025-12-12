x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Hakimi ya está recuperado tras lesión sufrida ante Luis Díaz? Marruecos lo incluyó para la Copa Africana

El defensor no juega un partido oficial desde el pasado 4 de enero, cuando representando al PSG en Champions se torció el tobillo tras una entrada fortuita del colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich.

  • Achraf Hakimi, de 27 años de edad, es el referente de la Selección de Marruecos. FOTO AFP
    Achraf Hakimi, de 27 años de edad, es el referente de la Selección de Marruecos. FOTO AFP
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

Marruecos incluyó a su capitán, el lesionado Achraf Hakimi, en una convocatoria de 26 jugadores anunciada el jueves para la Copa Africana de Naciones 2025.

El lateral de 27 años se torció el tobillo tras recibir una falta del atacante colombiano Luis Díaz en el partido entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich el mes pasado en la Liga de Campeones de Europa.

“Esperamos que él (Hakimi) esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras”, confió el seleccionador Walid Regragui tras el sorteo del Mundial de 2026 en Washington el pasado viernes.

La anfitriona Marruecos se enfrentará a los comorenses el 21 de diciembre en Rabat, en el partido inaugural de la gran cita bienal del fútbol africano.

Lea: Hakimi habla por primera vez y fue contundente sobre la lesión provocada por Luis Díaz

En referencia a Hakimi, recientemente coronado como mejor jugador africano del año, Regragui añadió: “Está mejor. Está evolucionando. Quiere estar aquí (en Marruecos). Es nuestro líder, nuestro capitán”.

Marruecos está en el Grupo A junto con las selecciones de Comoras, Malí y Zambia.

Los ganadores de grupo y los segundos se clasifican automáticamente para la fase de eliminación directa, junto con los cuatro mejores terceros.

Los Leones del Atlas contarán con otras estrellas para la Copa Africana de Naciones, entre ellos el portero Yassine Bounou, el lateral Noussair Mazraoui, el centrocampista Sofyan Amrabat y el delantero Youssef En-Nesyri.

Marruecos busca ganar el torneo por segunda vez tras la edición de 1976, celebrada en Etiopía con el formato de liga.

En este siglo solo tres de los 13 anfitriones de la Copa Africana —Túnez, Egipto y Costa de Marfil— se han coronado campeones.

Sigue leyendo: Video | Golazo de Luis Díaz fue elegido como el mejor del mes en la Bundesliga, ¿lo recuerda?

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
París Saint Germain (PSG)
Colombia
Marruecos
Luis Díaz
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida