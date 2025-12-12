¿Hakimi ya está recuperado tras lesión sufrida ante Luis Díaz? Marruecos lo incluyó para la Copa Africana

Marruecos incluyó a su capitán, el lesionado Achraf Hakimi, en una convocatoria de 26 jugadores anunciada el jueves para la Copa Africana de Naciones 2025.

El lateral de 27 años se torció el tobillo tras recibir una falta del atacante colombiano Luis Díaz en el partido entre Paris Saint-Germain y Bayern de Múnich el mes pasado en la Liga de Campeones de Europa.

“Esperamos que él (Hakimi) esté disponible para nuestro primer partido contra Comoras”, confió el seleccionador Walid Regragui tras el sorteo del Mundial de 2026 en Washington el pasado viernes.

La anfitriona Marruecos se enfrentará a los comorenses el 21 de diciembre en Rabat, en el partido inaugural de la gran cita bienal del fútbol africano.

Lea: Hakimi habla por primera vez y fue contundente sobre la lesión provocada por Luis Díaz

En referencia a Hakimi, recientemente coronado como mejor jugador africano del año, Regragui añadió: “Está mejor. Está evolucionando. Quiere estar aquí (en Marruecos). Es nuestro líder, nuestro capitán”.

Marruecos está en el Grupo A junto con las selecciones de Comoras, Malí y Zambia.

Los ganadores de grupo y los segundos se clasifican automáticamente para la fase de eliminación directa, junto con los cuatro mejores terceros.