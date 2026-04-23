“El fútbol pertenece a los pueblos, no a los políticos”: ¿reemplazarán a Irán por Italia en el Mundial 2026?

Estados Unidos no pretende excluir a Irán del Mundial de fútbol de 2026, declaró el jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, después de que un funcionario estadounidense mencionara la posibilidad de incluir a Italia, que no logró clasificarse.
Las especulaciones surgieron tras declaraciones de un asesor de Donald Trump al Financial Times, quien dijo haber sugerido al presidente estadounidense y al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, reemplazar a Irán por Italia en el torneo previsto del 11 de junio al 19 de julio.
La selección de Irán ha quedado en el centro de la atención por las tensiones derivadas de la guerra de ese país con Estados Unidos y las restricciones migratorias vigentes.
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Washington sostiene que estas medidas no afectan a los futbolistas, aunque han reavivado dudas sobre el acceso de acompañantes de la delegación y aficionados iraníes al país durante el torneo, del que México y Canadá también son coorganizadores.
“El problema con Irán no serían sus atletas, sino algunas de las otras personas que querrían traer consigo, algunas de las cuales tienen vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Es posible que no podamos dejarlos entrar, pero no a los propios atletas”, dijo Rubio a periodistas en la Casa Blanca.
Si los jugadores iraníes “deciden no venir por iniciativa propia, es porque han decidido no venir”, prosiguió. ”Lo que no pueden hacer es traer a nuestro país a un montón de terroristas fingiendo que son periodistas y preparadores físicos”.