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De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a sentencia judicial

El candidato volvió a la plaza pública en Cartagena, donde hizo un pronunciamiento sobre las decisiones respecto a su lema de campaña y el uso de símbolos patrios.

  • El candidato Abelardo de la Espriella tuvo multitudinaria acogida en Cartagena. Fotos: Manuel Saldarriaga y redes sociales
    El candidato Abelardo de la Espriella tuvo multitudinaria acogida en Cartagena. Fotos: Manuel Saldarriaga y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 22 minutos
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El candidato presidencial Abelardo de la Espriella retomó los eventos en plaza pública y logró convocar a miles de simpatizantes en la emblemática Plaza de la Aduana, en el centro histórico de Cartagena, donde se refirió a la recientes disposiciones judiciales.

El evento, quizás una de las concentraciones más numerosas de la actual campaña, se convirtió en el escenario principal para que el aspirante respondiera al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que le prohíbe el uso de símbolos patrios y de sus lemas principales.

Lea también: ¿Por qué De la Espriella no puede decir “firmes por la Patria”? Otros políticos han utilizado lemas parecidos

La Plaza de la Aduana lució en la tarde de este martes llena y teñida de amarillo por las camisetas de la Selección Colombia que portaban los asistentes, quienes también llevaron banderas, globos rojos y pancartas en apoyo al movimiento.

En ese lugar, el abogado cuestionó duramente la decisión de la Sala Segunda del Tribunal, que le otorgó un plazo de 24 horas para retirar toda propaganda que incluya el escudo nacional, la bandera, imágenes de las Fuerzas Armadas y las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. Para el aspirante a llegar a la Casa de Nariño, esta medida es un intento de “silenciar a millones de colombianos” y una arbitrariedad contra sus derechos fundamentales.

“Un magistrado de Bogotá nos ha prohibido decir ‘Firme por la Patria’, nos ha prohibido utilizar el nombre de nuestro movimiento popular ‘Defensores de la Patria’, nos ha prohibido hacer el símbolo de ‘Firmes por la Patria’, ¿Ustedes son defensores de la Patria?”, expresó públicamente.

“Desde hoy necesito la ayuda de cada uno de ustedes. Cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo firme por la patria es un grito de libertad”, subrayó el candidato.

En el territorio bolivarense, el aspirante instó a sus seguidores a desobedecer la restricción en el ámbito digital, pidiéndoles inundar las redes sociales con los emblemas de la campaña mientras sus apoderados resuelven la situación en los tribunales. “Sigan firmes por la patria mientras ganamos la lucha jurídica”, aseguró ante la multitud.

Sobre las decisiones del Tribunal Superior de Bogotá, el equipo legal de la campaña, liderado por el abogado Germán Calderón España, ya interpuso una acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que el fallo del tribunal vulnera derechos constitucionales como la participación política, la libertad de expresión, la igualdad y el debido proceso, generando un “gravísimo y antidemocrático perjuicio” a pocos días de la jornada electoral definitiva.

Siga leyendo: Abelardo no puede usar la camiseta de la Selección, ¿juez decide qué se puede poner un candidato?

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