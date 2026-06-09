Colombia envía toda su ‘artillería’ para el duelo contra Paraguay, esta es la titular de la Tricolor

El técnico Ángelo Marsiglia eligió la nómina titular con la que Colombia enfrentará a Paraguay en el cierre de la Liga de Naciones Femenina, y enviará al campo toda la artillería pesada de la Tricolor.

Comandadas por Linda Caicedo, en el ataque estarán Mayra Ramírez y Gisella Robledo, quienes esperan anotar los goles para vencer a Paraguay y así coronarse campeonas del naciente torneo que da los dos cupos directos y dos por repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Con la clasificación asegurada, pero con el anhelo de terminar en el primer lugar, las dirigidas por Marsiglia se miden a Paraguay en el estadio Defensores de Chaco, de Asunción en Paraguay.