Funza se prepara para el asfalto: llega la XIV Carrera Atlética 10K

El running y las carreras siguen de moda, por lo que el próximo domingo 26 de abril de 2026, el municipio de Funza en Cundinamarca se transformará en el epicentro del atletismo regional con la realización de la XIV Carrera Atlética Funza 10K.
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Organizada por la Administración Municipal en articulación con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, Cundeportes, esta edición busca “consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables”.