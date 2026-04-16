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Funza se prepara para el asfalto: llega la XIV Carrera Atlética 10K

La organización local anunció diferentes categorías divididas por rangos de edad y otros factores para este año, con el fin de promover la igualdad y el deporte en cada etapa de la vida.

  • La Carrera Atlética Funza 10K no solo se limita al ámbito deportivo, sino también como plataforma estratégica para el posicionamiento turístico y social del municipio. FOTO: Cortesía
    La Carrera Atlética Funza 10K no solo se limita al ámbito deportivo, sino también como plataforma estratégica para el posicionamiento turístico y social del municipio. FOTO: Cortesía
  • Esta carrera busca consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables. FOTO: Liga de Atletismo de Cundinamarca (Liatlecun)
    Esta carrera busca consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables. FOTO: Liga de Atletismo de Cundinamarca (Liatlecun)
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 6 horas
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El running y las carreras siguen de moda, por lo que el próximo domingo 26 de abril de 2026, el municipio de Funza en Cundinamarca se transformará en el epicentro del atletismo regional con la realización de la XIV Carrera Atlética Funza 10K.

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Organizada por la Administración Municipal en articulación con el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, Cundeportes, esta edición busca “consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables”.

Categorías y perfiles de competencia

Para garantizar una participación equitativa, la organización ha estructurado el evento en diversas categorías divididas por rangos de edad, niveles de rendimiento y condiciones diferenciales, tanto en rama masculina como femenina:

-Categorías Infantil y Juvenil: fomento de las bases deportivas.

-Abierta y Élite: nivel competitivo de alto rendimiento.

-Máster y Veteranos: segmentadas por edades para corredores experimentados.

-Discapacidad: espacio dedicado a la inclusión y participación diferencial.

Cada una de estas divisiones contará con recorridos diseñados bajo criterios técnicos específicos, teniendo como eje central la prueba principal de 10 kilómetros, que define la exigencia competitiva de la jornada.

Impacto en el tejido social y regional

La Carrera Atlética Funza 10K, de acuerdo con los representantes, no solo se limita al ámbito deportivo; funciona como una plataforma estratégica para el posicionamiento turístico y social del municipio.

Según la organización, el evento se alinea con políticas públicas de bienestar que utilizan el deporte como una “herramienta de transformación social”, buscando fortalecer la integración comunitaria y el desarrollo humano de sus habitantes.

La convocatoria, que espera atraer a corredores de distintas regiones del país, proyecta a Funza como un “escenario capaz de garantizar experiencias deportivas de alta calidad técnica y logística”.

Esta carrera busca consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables. FOTO: Liga de Atletismo de Cundinamarca (Liatlecun)
Esta carrera busca consolidar a la población como un referente en la promoción de la actividad física y los estilos de vida saludables. FOTO: Liga de Atletismo de Cundinamarca (Liatlecun)

Recomendaciones para la inscripción

Debido a que el evento cuenta con una capacidad limitada de participantes, la Administración Municipal y Cundeportes recomiendan a los interesados efectuar su registro con la debida anticipación.

La competencia, según los organizadores, reafirma el compromiso institucional por mantener el deporte como un pilar fundamental de la gestión local. Si quiere participar, podrá realizar su inscripción a través de la plataforma oficial dando clic aquí.

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