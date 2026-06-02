Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Talento y juventud: las nuevas figuras que se estrenarán en el Mundial de Norteamérica 2026

El cierre de los ciclos competitivos previos y las modificaciones reglamentarias de la Fifa permitieron a las federaciones registrar los nombres que asumirán el protagonismo y debutarán de forma absoluta en el torneo.

  • Las delegaciones de los países clasificados formalizaron ante la Fifa los 26 futbolistas que disputarán el torneo, definiendo una renovación profunda tanto en la Selección Colombia como en las potencias de Europa y Sudamérica. FOTO: FCF, Getty y Bundesliga
    Las delegaciones de los países clasificados formalizaron ante la Fifa los 26 futbolistas que disputarán el torneo, definiendo una renovación profunda tanto en la Selección Colombia como en las potencias de Europa y Sudamérica. FOTO: FCF, Getty y Bundesliga
  • Richard Ríos y Gustavo Puerta. FOTO: FCF
    Richard Ríos y Gustavo Puerta. FOTO: FCF
  • Erling Haaland y Florian Wirtz. FOTO: Getty
    Erling Haaland y Florian Wirtz. FOTO: Getty
  • Kobbie Mainoo, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. FOTO: Getty, AFP y redes sociales
    Kobbie Mainoo, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. FOTO: Getty, AFP y redes sociales
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 33 minutos
bookmark

Luego de que la Fifa oficializara los listados de 26 convocados para la Copa Mundial 2026 como novedad, el futuro de algunos jugadores en la competencia cambió. La ampliación de los cupos y el cierre de los ciclos previos determinaron la inscripción de futbolistas que afrontarán su debut absoluto en el torneo. Desde jóvenes promesas hasta algunos ya consolidados.

Le puede interesar: Video | Del minuto 90 en San Siro a la parábola de Maracaná: los mejores goles de Colombia en su historia en los mundiales

El corte generacional se evidencia de forma directa en las planillas entregadas por las federaciones. Figuras de ligas europeas y sudamericanas completaron los procesos de clasificación para integrar las nóminas definitivas, modificando la estructura tradicional de las plantillas mundialistas.

La reconfiguración de la Selección Colombia para Norteamérica 2026

El cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo estructuró una convocatoria con jugadores que registran su primera aparición en este certamen. Al no haber obtenido la clasificación en Catar 2022, la nómina actual incorporó el relevo del mediocampo y las bandas.

Richard Ríos, actualmente en el Benfica de Portugal, se consolidó en la demarcación de volante mixto tras su paso por el balompié brasileño. Junto a él, Jhon Arias, extremo de Palmeiras, ingresó en la lista definitiva ocupando un lugar en el frente de ataque.

Richard Ríos y Gustavo Puerta. FOTO: FCF
Richard Ríos y Gustavo Puerta. FOTO: FCF

La renovación en las posiciones de vanguardia incluye a Carlos Andrés Gómez, transferido al Vasco da Gama, y a Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero del Real Betis en la liga española. Además, no se puede desconocer que será el primer Mundial de Luis Díaz.

El sector medular de contención y creación se completó con las inscripciones de Kevin Castaño, futbolista de River Plate, y Gustavo Puerta, perteneciente a las filas del Racing de Santander. También la inclusión del defensa Willer Ditta es una de las novedades.

El estreno de las potencias europeas y sudamericanas

El torneo de 2026 marcará la primera participación de futbolistas que lideran el mercado internacional, pero que no sumaban minutos en fases finales debido a la eliminación previa de sus selecciones o a su edad competitiva.

En el Grupo I, la clasificación de Noruega aseguró la presencia del delantero del Manchester City, Erling Haaland, quien encabeza la ofensiva de su país. Por su parte, la selección de Alemania confirmó la presencia del mediocampista del Liverpool, Florian Wirtz, quien no participó en la edición de 2022 debido a una rotura de ligamento cruzado anterior.

Erling Haaland y Florian Wirtz. FOTO: Getty
Erling Haaland y Florian Wirtz. FOTO: Getty

España e Inglaterra formalizaron listas donde destacan extremos y volantes menores de veinte años. Jugadores ingleses como Nico O’Reilly, Jude Bellingham, Kobbie Mainoo y Bukayo Saka, como los jóvenes pilares en el equipo. Dejaron por fuera a figuras como Cole Palmer y Phil Foden.

En el combinado español, el seleccionador Luis de la Fuente ratificó a Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona, como su estandarte en el equipo. En Francia, Didier Deschamps habilitó el cupo para Warren Zaïre-Emery, mediocampista del Paris Saint-Germain.

Kobbie Mainoo, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. FOTO: Getty, AFP y redes sociales
Kobbie Mainoo, Lamine Yamal y Warren Zaïre-Emery. FOTO: Getty, AFP y redes sociales

Por la zona de la Conmebol, la selección de Argentina incluyó en su nómina de 26 convocados al extremo del Chelsea de Inglaterra, Alejandro Garnacho, completando así el cupo de atacantes para la defensa del título.

La reglamentación de la Fifa que mantiene fijos los 26 cupos por delegación facilitó la inclusión de estos perfiles sin alterar la base de jugadores experimentados de los procesos clasificatorios anteriores.

También le puede interesar: Nacional va por la estrella 19 y Junior por la defensa de la corona: arranca la gran final, ¿a qué hora y dónde verla?

Temas recomendados

Selección Alemania
Selección Argentina
Selección Brasil
Selección Colombia
Selección España
Futbolistas en el exterior
Jóvenes
Mundial 2026
Colombia
Estados Unidos
México
Canadá
Luis Díaz
Lamine Yamal
Florian Wirtz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos